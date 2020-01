Rochy RD pide agua y gelatina al despertarse

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque el exponente urbano Rochy RD se encuentra en estado delicado, su salud va mejorando cada día que pasa. El rapero habló con el comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” y le pidió agua y gelatina.

“Consciente y coherente”, así recibió Rochy a Javier cuando este lo fue a visitar al hospital ayer miércoles. “Fui a ver a Rochy ahorita y estoy contentísimo. Desde que me vio me dijo, ‘Hola, papá Nelson’, ni Coco me dijo. Cuando dijo Nelson, dije ‘está coherente’”, informó el comunicador en su programa El Show de Nelson.

Mediante un llamada telefónica un familiar de Rochy, dijo en el programa que el intérprete de “Trucho” está mejorando al igual que los otros dos jóvenes que le acompañaban la madrugada del pasado lunes, cuando el vehículo en el que iban impactó con una camioneta que transportaba vegetales en la carretera Duarte, en la comunidad de Pontón, del municipio de Navarrete de la provincia de Santiago.

El Cocodrilo expresó que Rochy le pidió agua y gelatina cuando lo vio: ¿Sabe qué me dijo desde que me vio? ‘papá, yo quiero un chin de gelatina y un chin de agua’”.

También se informó que se necesita sangre O negativa para el rapero.

La persona que ha estado manejando las redes sociales del líder de los “Wawawa” ha estado informando sobre los avances en la salud del rapero.

Rochy RD fue operado del húmero y presenta traumatismo severo en distintas partes de su cuerpo.

En tanto, el director del Cabral y Báez, Ernesto Rodríguez, manifestó a medios locales, que al cantante además le extirparon algunos segmentos intestinales, además de ostomías temporales.

Por igual, comunicó que cuando llegó al centro de salud fue necesario ventilarlo mecánicamente y hacerle una transfusión sanguínea.

Rodríguez expresó que el pasado martes Rochy RD fue entubado, pero que se recupera en la sala de cuidados intensivos.