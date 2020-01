De Andrés García para Luis Miguel: “Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí”

Redacción Entretenimiento

El actor Andrés García lanzó un reclamo al cantante Luis Miguel y le recordó las veces que él le ayudó en su carrera, cuando este era apenas un niño.

A García no le gusta que “El Sol de México” le contacte mediante terceras personas y en una entrevista para el programa Ventaneando (Tv Azteca), el actor explicó su molestia.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero", comentó.

De esa misma manera le recordó que antes de que Luis Miguel se volviera una estrella, ya él lo era: “No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, manifestó.

El actor de origen dominicano espera que al intérprete de “La incondicional” le vaya muy bien en su carrera: “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”.

Sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, Andrés García deseó que la historia la cuenten bien, incluso mejor que en la primera temporada.

Como los acontecimientos que se verán en los próximos episodios no corresponden a la época en que García convivió más con Luis Miguel, no puede corroborar la veracidad de los mismos, pero espera que la producción cuide todos los detalles.