Amara La Negra y Natti Natasha: dos dominicanas "poderosas"

Las dominicanas Amara La Negra y Natti Natasha están pre seleccionadas entre el ranking de “Las 25 mujeres más poderosas”, que realiza la revista People en Español, por estar promovienddo la causa de las mujeres en todos los ámbitos para empoderarlas.

En esta lista también se encuentra la actriz cubanodominicana Selenis Leyva de “Orange Is the New Black” y “Diary of a Female President”.

Afortunadamente ellas quedaron entre las cinco celebridades que fungirán como “Madrinas” de otras cinco mujeres ejemplares, que por su trabajo o talento debería pertenecer al listado y que lo lograrán gracias al voto de los lectores de People en Español.

Lo curioso es que ni Amara La Negra ni Natti Natasha decidieron promover a dos sus compatriotas y prefirieron tener como ahijada a una activista puertorriqueña ya una cantante colombiana.

Natti decidió resaltar el trabajo social de la boricua Michelle Matos, presidenta de “Daddy’s House”, la fundación que patrocina el reguetonero Daddy Yankee en el sector de El Tamarindo, en la capital dominicana.

“Es una guerrera por su firmeza en ser portavoz de la unión femenina y por trabajar de manera incansable por los demás. Toda mujer que trabaje para ayudar con amor merece ser reconocida”, expone la dominicana.

Mientras Amara será la madrina de cantante Gloria Goyo Martínez, y líder del grupo de hip hop colombiano ChocQuibTown. “Es activista y defiende la raza y la cultura afrolatina. La admiro mucho como persona y como artista, y por eso quise nominarla”.

Al igual que Amara, Goyo “empodera a las mujeres a través de su mensaje, de las redes sociales. Es humilde, sencilla; le gusta ayudar a los demás. Ha trabajado duro, está luchando por sus sueños”, expone Amara La Negra.

La actriz cubanodominicana Selenis Leyva, nominó a su hermana transgénero, Marizol Leyva, con quien coescribió el libro My Sister: How One Sibling’s Transition Changed Us Both (Bold Type Books), en el que cuentan sus vivencias.

Otras madrinas son la cantante mexicana Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, y nominó a su compatriota, la actriz Eréndira Ibarra. También la periodista María Elena Salinas eligió como su ahijada a la activista en inmigración Astrid Silva.