El Cocodrilo y varios exponentes urbanos visitan hospital donde se encuentra Rochy RD y piden cadena de oración

que ha sido su voluntad de que nuestro compañero siga con nosotros, esperemos su pronta recuperación con Fe en Dios, y Sobre todo agradecer de corazón al señor @nelsonjaviertv por las diligencias hecha para que nuestro lider reciba la atención adecuada y necesaria tambien agradecer a @santiagomatias por estar al pendiente y ofrecernos su mano amiga para realizar el traslado de @rochyrd Gracias infinita ???? y a todo aquel que ha sumado aunque sea con su oración, con Dios al mando todo saldra bien, Seguimos Con Las Oraciones ???????? gracias a Todos Los Compañeros Presente @danypuntorojo @elfotherrd @killerblow01 @alikattebig3bu @moroelentolinao @pedrojansell @elchukydelewa @waldocallewawawa @mariard27