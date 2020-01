El productor de "Rambo" recibe premio a su carrera en el festival Cana Dorada

EFE

Cap Cana

El productor de cine Avi Lerner, conocido por títulos como "Rambo", recibió este domingo un premio a su carrera de más de 50 años durante la gala de cierre de la primera edición del festival Cana Dorada, celebrado en la República Dominicana.

Lerner, fundador y director ejecutivo de la productora Millennium Films, cuenta en su haber con más de 350 películas, entre ellas "Rambo", "Los mercenarios", "London Has Fallen", "El otro guardaespaldas", "El mecánico" o "El especialista".

Durante su estancia en la República Dominicana, Lerner ha aprovechado para visitar diversas localizaciones y conocer las facilidades que este país pueda ofrecer para nuevas producciones.

Los emplazamientos que el cineasta ha conocido en estos días son "maravillosos", dijo a Efe.

"Aún no he conocido toda la isla pero lo poco que he visto es perfecto", comentó, tanto que está "hablando muy seriamente de hacer películas en la República Dominicana".

"Tenemos que cerrar unos temas con el Gobierno, y vamos a hacer mucha películas aquí", apuntó.

En cuanto al reconocimiento que recibe esta noche, el productor se mostró encantado.

"Me siento bien, después de tantos años haciendo películas" recibir este premio "es un honor, estoy feliz", afirmó.

En esta jornada de cierre del festival se proyectó la película "Angel has fallen", cinta de suspense y acción dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler y Morgan Freeman, entre otros.

Se trata a tercera y última entrega de la serie de películas Olympus Has Fallen, después de Olympus Has Fallen (2013) y London Has Fallen (2016), producidas por Lerner.

El Cana Dorada International Film Festival ha nacido con la vocación de tender puentes entre la industria del entretenimiento latinoamericana y Hollywood y, aunque esta primera muestra se ha celebrado a puerta cerrada, los organizadores la abrirán al público en próximas ediciones.