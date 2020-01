Fabián Ríos se une a elenco junto a Frank Perozo y Nashla Bogaert

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

El séptimo arte empieza el 2020 con el pie derecho. El cine dominicano no descansa y es por eso que ya se están haciendo los preparativos para la nueva película de Caribbean Cinemas, “Nada es lo que parece”, con un elenco de figuras ya conocidas y otras debutantes aquí, como el colombiano Fabián Ríos.

El actor colombiano es popular por sus papeles en producciones como “Sin senos no hay paraíso”, “Dama y Obrero”, “Tierra de Reyes”, “Corazón Valiente”, entre otros.

Esta es la primera vez que Ríos participa en un filme dominicano. El artista expresó su gratitud y dijo que se sentía honrado y emocionado por empezar a grabar el nuevo proyecto.

“Siempre quise trabajar en República Dominicana, porque durante todo estos años de mi carrera artística he recibido muchísimo cariño de los dominicanos y creo que esta oportunidad es maravillosa. Desde que me hablaron del proyecto, enseguida supe que me iba a divertir muchísimo”, manifestó Ríos.

Él había visitado el país en otras ocasiones, invitado especial durante el lanzamiento de la película “Los Leones”, donde conoció al director David Maler, quien dirige ahora “Nada es lo que parece”.

La química entre ellos surgió de inmediato, lo que incentivó su deseo de formar parte de una película dominicana.

“Durante la primera lectura del guión hice mucha química con Frank Perozo y luego de conocerlos a todos ya estaba enganchado; lo más hermoso que tiene este país es la gente, su carisma y hospitalidad hacen sentir a cualquiera como en casa y quiero que sepan que cada vez que vengo a República Dominicana, mi corazón no se quiere devolver”, comentó durante un encuentro de prensa, anteanoche, en el restaurante Bottega Fratelli.

Ríos compartirá elenco con Frank Perozo y Nashla Bogaert, quienes regresan otra vez como la pareja preferida de la gran pantalla.

Otros actores que integran esta historia de humor y amor son Gaby Espino, Jaime Mayol, Pepe Sierra, Bolívar Valera, Chimbala y Evelyna Rodríguez.

NOVEDAD

Medioambiente. Con “No es lo que parece…” nace el programa medioambiental “Green Filming”. Zumara Cordero, ejecutiva de Caribbean Cinemas, dio a conocer que la empresa se comprometió a eliminar el 95% del plástico usado en los rodajes, reutilización de materiales, clasificación de desechos, capacitación al equipo de trabajo y uso eficiente de los recursos utilizados en el proceso.