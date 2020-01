“No es lo que parece”, la nueva comedia romántica protagonizada por Nashla Bogaert y Frank Perozo

Santo Domingo, RD

Frank Perozo y Nashla Bogaert, reconocidos actores y productores en exitosas cintas, se unen nuevamente en la película, “No es lo que parece”, como la pareja romántica preferida por los dominicanos, en una historia de amor completamente renovada, refrescante y muy cómica, de la mano de Caribbean Cinemas, en esta ocasión uniendo esfuerzos con el director David Maler

En un encuentro realizado con la prensa de la mano de su inversionista Cervecería Nacional dominicana, el pasado miércoles 15 de enero se dieron a conocer los detalles de este nuevo filme el cual inicia su proceso de rodaje este jueves 16 de enero en locaciones de Santo Domingo y que llegará a las salas de cines del país en septiembre del año en curso.

Bajo la dirección y guion original del cineasta David Maler, “No es lo que parece” relata la historia de Juan Manuel, quien tiene la vida que siempre ha soñado. Una rutina organizada, un trabajo cómodo y la misma novia desde hace nueve años. Las cosas no le pueden ir mejor. Decide pedirle matrimonio a su novia muy románticamente, pero las cosas no salen como el esperaba. El mundo perfecto de ‘Juanma’ se desborona, pero gracias a sus grandes amigos quienes tienen personalidades completamente diferentes Beto, un hombre familiar, Eduardo un hombre sensible pero extrovertido, y Raúl el alma libre del grupo, intentan hasta lo imposible por ayudar a su amigo y buscan la ayuda profesional de una terapeuta nada convencional que ha desarrollado un método de terapia poco ortodoxo; todo iba bien con la terapia hasta que Valeria se da cuenta que en sus sentimientos no es lo que parece.

“No es lo que parece” reúne a un elenco de experimentados actores y actrices nacionales e internacionales. Protagonizada por la actriz Nashla Bogaert y el director y actor Frank Perozo quienes se hacen acompañar en roles coprotagónicos del actor colombiano Fabián Ríos y la actriz venezolana Gaby Espino. En roles estelares se unen a esta historia el presentador y actor Puertorriqueño Jaime Mayol, Pepe Sierra, Bolívar Valera, Evelyna Rodríguez. También actúan Patricia Ascuasiati, Jenny Blanco, Candy Flow, Miguel Bucarelli, Niurka Mota, María Angélica Ureña, Anderson Humor, Rafael Sang, Dayseean Duran, Haidy Cruz, el comediante Argentino Esteban Prol, la instagramer Chikybombon, y en participaciones especiales los cantantes urbanos Chimbala y el boricua Myke Towers quien debuta por primera vez en cine dominicano.

El actor Fabián Ríos, es reconocido por sus papeles en telenovelas como “Sin Senos No Hay Paraíso”, “Doña Bella”, “El Auténtico Rodrigo Leal”, entre otras series, mientras que la destacada actriz venezolana Gaby Espino, ha protagonizado exitosas telenovelas como “Guerra de Mujeres”, “Mundo de fieras”, “Mas Sabe el Diablo”.

Durante el evento Zumaya Cordero, Directora General de operaciones de Caribbean Cinemas indicó, que la empresa tiene altas expectativas con esta comedia romántica ya que finalmente se concretiza trabajar de la mano con David Maler, con quien hacía tiempo habían platicado de encontrar una historia que fuera refrescante, divertida pero a la vez con elementos de explotación internacional, ya que al igual que los proyectos anteriores se busca la internacionalización de nuestro cine pero sobre todo de nuestras comedias. De igual forma unir en el protagónico a grandes actores y amigos como lo son Frank y Nashla acompañándose de grandes actores tanto locales como internacionales, garantiza grandes resultados.

De igual forma Santiago Jaramillo, Gerente de Marca Corporativa de la Cervecería Nacional Dominicana, comentó durante el evento: “Nos enorgullece seguir siendo parte del desarrollo de la industria del cine en nuestro país, apoyando a este proyecto que desde ya sabemos que pondrá el nombre de nuestro país en alto en territorios internacionales. Apostamos al talento dominicano y sabemos que va a mostrarse nuevamente delante y detrás de las cámaras en “No es lo que parece”.

Así mismo David Maler, director del filme expresó que “No Es Lo Que Parece…”es una historia muy especial que hace tiempo tenia pensado rodarla, y que mejor forma que hacerlo de la mano con Caribbean Cinemas. Es una historia muy fresca, moderna, diferente, pero sobre todo muy divertida, que entiendo conectara con todo tipo de público. Cada personaje es único, y contamos con un cast variado y talentoso, tanto nacional como internacional, para darle vida a esta hilarante historia, teniendo también la suerte de rodearme con un excelente crew y equipo de producción. ¡No puedo estar más contento, agradecido y con muchísimas ganas de que ya pueda ver NO Es Lo Que Parece!

Proyecto GREEN FILMING

“No Es Lo Que Parece…” es definida como una producción sostenible para el medio ambiente, con ella nace el programa Green Filming, con el cual durante su proceso de rodaje se van a desarrollar estrategias y alternativas que permitan contribuir de manera positiva al cuidado y preservación del medio ambiente, implementando procesos como eliminación del 95% del plástico en rodaje, reutilización de materiales, clasificación de desechos, capacitación al equipo de trabajo y uso eficiente de recursos utilizados en el proceso de rodaje. A través de este programa se busca concientizar a todo el crew/cast con un manual de buenas prácticas, que puedan luego continuar en otros proyectos.

Esta producción cuenta con el apoyo incondicional de sus inversionistas Cervecería Nacional Dominicana con sus productos Barceló y Cerveza Modelo, Altice Dominicana e Induveca así como con el respaldo de la Dirección General de Cine.