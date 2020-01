Lana Del Rey y Bad Bunny, entre los confirmados para el Primavera Sound 2020

EUROPA PRESS

Madrid

El festival Primavera Sound de Barcelona ha anunciado este miércoles a los artistas que actuarán en la próxima edición, que se celebrará en el Parc del Fórum entre el 3 y el 7 de junio.

Entre los más destacados, la cantante estadounidense Lana del Rey, la banda de rock The Strokes, el puertorriqueño Bad Bunny, la Dj Bad Gyal o Tyler, the creator. También han sido confirmados otros grupos como Massive Attack, Bauhaus, The National, Cigarettes After Sex, Pavement, King Gizzard & the Lizard Wizard y Brockhampton.

En este sentido, el festival de música, que se celebra desde el año 2001, ha anunciado a otros artistas como el dúo Disclosure, Beck, Iggy Pop, Kacey Musgraves, King Princess, Nina Kraviz, Caribou, King Krule, Brittany Howard, Dj Shadow, Young Thug, Kim Gordon, Jeff Mills y Freddie Gibbs & Madli, entre otros.

Primavera Sound ha anunciado el cartel de su nueva edición en un vídeo a través de sus redes sociales. En noviembre, el festival ya reveló a otros cantantes como María del Mar Bonet, Bikini Kill, Mavis Staples y Chromatics.