Guns N’ Roses: Un grupo influyente entre dominicanos

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El anuncio del concierto de Guns N Roses el próximo 11 de abril por primera vez en tierra dominicana ha causado alegría en los que gustan del rock pesado en nuestro país.

Sobre todo porque se trata de la primera vez que una banda de este estilo de rock se presentará en un escenario local. Y además por el hecho de que tres de los miembros originales están de vuelta para la realización de esta gira, que tocará el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

En ese sentido, los fans dominicanos disfrutarán de la actuación del vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash (Saul Hudson) y el bajista y cantante Duff McKagan, quienes no compartían escenario desde 1993.

Esta es una de las bandas más importantes de la escena rock de finales de los 80 y 90. En Santo Domingo se dieron a conocer al mismo tiempo que en el exterior cuando lanzaron su primer álbum, “Appetite for Destruction”, en 1987.

En ese entonces el sonido poderoso de sus canciones se empezó a sentir en las estaciones de radio especializadas en pop y rock, iniciando desde ese momento a crear una legión de seguidores que todavía, más de 30 años después, siguen fieles.

Sus huellas

Luego del mencionado disco, del que siguen siendo y escuchadas en bares temas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child o’ Mine”, “Paradise City” y “Patience”, la banda fundada en 1985 en Sunset Strip en Santa Monica, en la ciudad de Los Ángeles, California, sería de las pocas que cruzaría, aunque brevemente, la frontera de los 90, rompiendo con el Glam Metal.

Es algo que respalda el productor de radio Manuel Betances. “Dieron ese paso de transición hacia una nueva manera de hacer música, y que influenció por ese sonido compacto. Además era una s163per banda”, comenta Betances.

“Use Your Illusion” 1 y 2

En 1991 Guns N Roses lanzó de manera conjunta “Use Your Illusion I y Use Your Illusion II”, discos en los que, por lo menos en el público local, varios de sus temas se movieron a gente que no escuchaba rock.

Esto por las poderosas baladas “November rain” y “Don’t Cry”, que aún gustan tanto a los fans como a los que no son seguidores aquí en Santo Domingo. Ahora solo resta esperar para verlos en escena.