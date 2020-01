Muchos famosos tienen parejas de largo tiempo, pero se resisten al matrimonio

Ycell Suero

ycell.suero@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“El matrimonio me asusta. No quiero que él (Piqué) me vea como su mujer, sino más bien como su novia. Como si fuese una fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”. Estas son las declaraciones de la cantante Shakira ante la gran interrogante que se hacen sus fanáticos sobre el porqué no se ha casado con su pareja de más de nueve años.

Shakira y el futbolista español Gerard Piqué se conocieron en la grabación del video de la colombiana, ‘Waka Waka’. Ambos nacieron el mismo día y se llevan 10 años de diferencia. Fruto de esta relación tienen dos hijos, Milán y Shasa.

Al igual que la cantante, algunas personalidades del espectáculo no creen en el matrimonio, o simplemente esperan tener una relación donde ya conozcan a la otra persona y estén decididas a conocerse, para compartir su vida para siempre.

Una de las parejas más sólidas de la farándula está conformada por Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que mantienen una relación amorosa desde el 2001. Se convirtieron en padres de los mellizos Lucy y Nicholas en el 2017.

Ambos son asediados por la prensa y los fanáticos con la pregunta ¿Cuándo es la boda?, y en varias ocasiones el artista ha recalcado que no descartan que en un futuro esto suceda.

En Hollywood se pueden unir tanto amigos como parejas, ya sean reales o solo por un papel para la gran pantalla, y este es el caso de los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Ellos se conocieron en la grabación de la serie “That ‘70s Show” y una década después se reencontraron para no volverse a separar. Se casaron en 2015 y son padres de dos niños. Compartir la misma profesión y ser empresarios es algo que une a William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes llevan más de 15 años de relación. Producto de esta nacieron sus dos hijos Christopher y Kailey, quienes hasta la fecha han sido la pieza clave en la estabilidad de la pareja. Se comprometieron, pero aún no se han casado, y durante un tiempo la pareja estuvo separada producto de unos rumores por la supuesta infidelidad de parte de Levy.

“No ha sido fácil, casi ocho años, no de matrimonio, pero sí de noviazgo. En altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos y no solo mío, porque nosotros no sabemos hasta cuando estemos en esta vida”. Con estas palabras el artista de origen dominico-puertorriqueño Ozuna anunció a través de sus redes sociales que su pareja, madre de sus dos hijos, había aceptado casarse con él.

Recién casados

Recientemente el tenista Rafael Nadal decidió dar el ¡sí! en el altar el año pasado, después de 14 años de noviazgo con Mery Perelló

La pareja puso fin a esta etapa en una boda muy íntima en donde pidieron a sus invitados no postear fotos de la boda.