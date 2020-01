Johnny Ventura sobre cancelación en Puerto Rico: “Mi posición es humana. Tengo amigos y familiares que no disfrutan de nada y están sufriendo”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Debido a las críticas de la alcadesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, quien arremetió contra el cantante Johnny Ventura por la cancelación de su concierto en ese país, el merenguero explicó que se debe a cuestiones de seguridad, tras los sismos que han ocurrido en la isla durante los últimos días.

“Lamento profundamente que la honorable alcaldesa de San Juan haya tergiversado mi posición. Yo no estoy en asuntos políticos que la envuelvan a ella ni a otros aspirantes a la gobernación. Mi posición es humana, tengo muchos familiares y amigos en Puerto Rico que en este momento no disfrutan de nada y están sufriendo la incertidumbre de lo que es un terremoto”, dijo Ventura en una visita a LISTÍN DIARIO.

También indicó que se retiró del escenario de esa fiesta porque comprende que nadie puede garantizar que ese día no ocurra otro sismo como ha sucedido en otras ocasiones en esta última semana. El merenguero expresó que no desea que nada malo ocurra en Puerto Rico y recalcó que su cancelación se debe a un problema de seguridad que no tiene nada que ver con asuntos políticos.

En un video publicado por el diario El Nuevo Día, la alcaldesa Yulín hizo un llamado al artista, donde exige que cumpla con su deber ante el pueblo puertoriqueño que muchas veces le ha tendido la mano a él y que le devuelva algo a Puerto Rico cuando le necesita.

Hace varios días, El Caballo Mayor publicó en su cuenta de Instagram que no participará en la fiestas que se celebrarán a partir de este miércoles 15 de hasta el domingo 19 de enero.

“Como es de su conocimiento este próximo domingo 19 de enero estaba supuesto a presentarme en las Fiestas de la Calle de San Sebastián 2020, actividad que sé, es de gran importancia para usted y los hermanos puertorriqueños. Sin embargo, dada la situación que se ha presentado en Puerto Rico con los movimientos telúricos de alta dimensión y riesgo que han provocado desastres y pánico en la bella Isla del Encanto, mi equipo de trabajo y yo hemos decido no participar en dicho evento”, dijo el artista.