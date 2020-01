Merenguera Juliana anuncia venció el cáncer por tercera vez

Santo Domingo, RD.

La merenguera Juliana O'neal anunció a través de su cuenta de Instagram que ha podido vencer por tercera vez el cáncer de mama que padecía.

Con un boomerang, la artista señala el t-shirt que viste, donde se puede leer Bye, bye cáncer.

“Llena de agradecimiento, quiero anunciarles que por tercera vez puedo decir: BYE BYE CANCER! Gracias a Dios por darme las fuerzas y devolverme la salud. Gracias a mi madre por no soltarme, a mis familiares, a mis médicos y todo el que estuvo ahí durante este proceso! En especial, gracias a ustedes, a todos los que me escribían dándome ánimos, a los que oraron por mí, incluso sin conocerme, los que colaboraron con mi causa y a todos los que de una forma u otra se sintieron identificados con mi proceso. Luego les comparto los cambios que he venido haciendo en mi alimentación, mis hábitos y lo mucho que ha cambiado la visión sobre mi vida y lo que deseo hacer... quizás contar mi experienca pueda ayudarles si estan pasando por lo que ya he pasado y superado. Dios les bendiga! A vivir se ha dicho!”, escribió en la publicación.

En enero de 2018, O´neal informó a sus seguidores que iba a ser sometida a un proceso quirúrgico para frenar el cáncer de mama que padecía.