José Luis Perales: “Mi retiro de los escenarios no es por enfermedad”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, R. D.

José Luis Perales ya recogió las primeras verduras de su huerto, acaba de escribir su tercera novela titulada “Al otro lado del mundo”. A sus 75 años, que cumplirá este próximo sábado, espera retirarse de los escenarios con dignidad y asegura que lo hará con una voz que aún pueda exhibir en público.

En su casa de campo, la que define como su rincón en medio de la nada, allí también tiene un taller de cerámica, arte que disfruta elaborar y que comparte con sus actividades más conocidas como la de cantautor. En esta casa, confiesa, ha compuesto la gran mayoría de sus canciones. Su deseo de hacer una vida normal, compartir con la familia, disfrutar de los viajes, ir y venir sin el estrés que implica la presentación de un concierto es para lo que se prepara el cantautor español.

A casi 50 años de andar por el mundo interpretando sus canciones, organizando cada concierto, el que le conlleva un sacrificio excesivo, que implica descanso de voz, dormir bien y una vigilancia extrema de cada detalle de la presentación, llevaron al artista a un estado de estrés, el que desea detener ahora que está en plena salud.

“Por otra parte me miro al espejo y me digo: Perales tiene 75 años y la verdad es que te ves estupendo y escucho mi voz y no está mal, y mucha gente dice que en este disco mi voz se escucha mejor que antes, o sea, que mi retiro de los escenarios no es cuestión de enfermedad, es simplemente que estando bien quiero marcharme estando perfectamente, y no irme decrépito a un asilo de ancianos. Quiero marcharme para poder viajar, para divertirme, para bailar, poder cantar, por ejemplo ir a Santo Domingo sin tener la presión de ir a cantar y disfrutar de sus calles, de la vieja ciudad”, revela el artista al conversar con LISTÍN DIARIO.

Gira de despedida

El inicio de su última gira “Balada para una despedida” la estrena en República Dominicana. El empresario César Suárez pautó una primera fecha para el viernes 14 de febrero en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua y debido a la demanda de su fanaticada abrió una segunda presentación anterior para el jueves 13 de febrero.

A esta despedida se suma el lanzamiento del álbum “Mirándote a los ojos”, el cual consta de tres denominaciones “Recuerdos”, “Retratos” y “Melodías perdidas”; también este trabajo lo completa una película documental “Algo nuevo que contarte”.

Muy afable y con un gran cariño, Perales se refirió a la presentación que realizará en el país, al conversar para este diario el artista español resaltó que estos conciertos coincidirán con el Día del Amor y la Amistad, por lo tanto serán inolvidables.

“Ir a Santo Domingo es una experiencia fantástica, es un placer, siempre me he sentido muy cómodo entre vosotros.

Este concierto es un resumen de casi toda mi historia musical. Hay canciones de todos los tiempos, de todas las épocas de mi vida, desde luego con nuevos arreglos musicales realizados por mi hijo Pablo, es el productor del disco que se grabó en España y Los Ángeles”, refirió.

Buena voz

Perales ha sido poseedor de una media voz que al pasar de los años ha manejado muy bien. Quizás esta característica resultó ahora una ventaja ante otros artistas como Raphael y Camilo Sesto, quienes eran dueños de grandes voces, y a su edad ya no pueden mostrar esa grandeza al cantar, sin embargo, él con su mediana voz no ha perdido el encanto de sus presentaciones en vivo.

“Cuando me refiero que tengo una buena voz, digo una voz que comunique. Siempre he dicho que he sido un “contante de historias”, yo nunca me he llamado cantante. Mi voz siempre fue pequeña pero al pasar de los años ha ido modulando cada vez más y no se ha hecho potente pero sí expresiva” .

CARRERA

Hermosa historia.

La carrera de Perales ha sido larga y constante, ahora que dejará a un lado una parte de ella, expresa que de este recorrido solo queda el recuerdo de una hermosa carrera.

“Mi historia ha sido muy tranquila y muy constante, lo que espero es lo que ya estoy recibimiento y es que percibo en la gente mucho cariño, y mucho respeto a toda mi obra que han conocido”.

Legado

No le preocupa cómo le recordarán, sin embargo, lo importante para él es que recuerden su obra. “Por la música me recordarán... porque cuando uno se va y ya está, lo que me importa realmente es como he vivido, como he sido querido por la gente, lo que he dado y lo que he disfrutado dando y eso es lo que me preocupa...”