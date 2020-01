La banda de Rock Guns N Roses viene a Puntacana en Abril

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Los dominicanos vivirán el rock al máximo junto a Axl Rose, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus y los demás integrantes de la banda el próximo 11 de abril en el Hard Rock Hotel y Casino Puntacana. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del empresario Saymon Díaz, el cual publicó un post con la imagen de la banda y la música de fondo.

La agrupación es una de las más reconocidas a nivel mundial, sigue vigente desde 1985 y su estilo de música es el Hard Rock, Punk Rock y Heavy metal. Han encabezado la portada de la revista “Rolling Stone” más de una vez y en el año 2011 obtuvieron la posición número 21 dentro de los “100 mejores artistas de la historia”

Sus canciones son consideradas como clásicos que no pasan de moda, entre estas están: “Sweet Child o Mine”, “ Welcome to the Jungle”, “November Rain”, “Paradise City”,“Cry” y “Since I Dont Have you” entre otras. La banda no había tocado con tres de sus integrantes originales desde los años noventa, Slash, Matt Sorum y Duff McKagan quienes salieron del grupo, debido a un conflicto con Axl Rose quien salió de los escenarios en 1994.

El álbum “Appetite for Destruction” ha vendido 35 millones de copias a nivel mundial y alcanzó el puesto número uno en la lista “Bilboard 200” de los Estados Unidos y cuatro de sus canciones entraron en los “Hot 100” con el sencillo “Sweet Child” o Mine encabezando la lista.

En el año 2012 entraron al salón de la Fama del Rock, junto con otras bandas como “Red Hot Chili Pappers” y “Bestie Boys”, entre otros. Los integrantes de la banda tocaron sus éxitos en la ciudad de Cleveland.

Regreso y conflicto

Slash y Axl no se hablaban desde hace más de 20 años y cada vez que les preguntaban de la reunión de la banda ninguno respondían de manera adecuada, en una ocasión Axl se refirió a Slash como un sujeto dañino, pero luego de varios años y la ayuda de otros exponentes del género, en el 2015 Slash y Rose arreglaron sus diferencias y la banda volvió a estar completa otra vez. Desde 1993 Slash, Axl y Duff McKagan no compartían el escenario.

Premios y nominaciones Desde 1989 hasta 1993 Guns N' Roses fue nominado por la American Music Awards, los Grammy Awards, los MTV Video Music Awards y los World Music Awards en 20 ocasiones, y ganaron 9 premios.