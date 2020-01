La 3ª temporada de Westworld ya tiene fecha de estreno

EUROPA PRESS

Madrid

Tras una larga espera, HBO por fin ha fijado la fecha de regreso para Westworld. La ficción, que emitió su último capítulo en junio de 2018, estrenará su tercera temporada el 15 de marzo.

Casi dos años después de su último episodio, Westworld regresará cargada de novedades. El ganador del Emmy Aaron Paul (Breaking Bad) se une al elenco junto con Lena Waithe (Master of None), Vincent Cassel (Black Swan), el rapero Kid Cudi, John Gallagher Jr. (The Newsroom), Michael Ealy (Stumptown) y Tommy Flanagan (Sons of Anarchy).

Los veteranos Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman y Rodrigo Santoro también volverán para la tercera temporada tal como confirmó HBO. En un comunicado, la cadena ha descrito la tercera temporada como "una odisea oscura sobre el amanecer de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra".

A juzgar por los primeros avances, Dolores y algunos de sus compañeros robots han escapado del parque temático Westworld y están en el mundo real, donde los humanos y los androides coexisten de una manera muy diferente. Paul dará vida a Caleb, un trabajador de la construcción que entablará una relación, aún no se sabe de qué naturaleza, con Dolores. El último tráiler de la ficción ha revelado por fin uno de los datos que más intriga generaba entre los fans, estableciendo 2058 como el año en el que transcurre la serie.

Además de la fecha de lanzamiento, ya se conoce el número de episodios que tendrá la tercera temporada. En lugar de su habitual tanda de diez capítulos, la nueva entrega contará solo con ocho.