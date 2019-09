Alberto Rincón cree en el talento de los músicos clásicos jóvenes

Pachico Tejada

La música es uno de los rasgos que mejor distinguen un pueblo y toca a los de menor edad prepararse para que esta forma de arte no desaparezca de una determinada nación.

La música es también un elemento que genera un cambio para mejor en la sociedad. Estas cosas las sabe muy bien el maestro Alberto Rincón, quien es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) del país.

Tiene a su cargo un conglomerado de instrumentistas jóvenes desde 2016 y para el cual trabaja para hacer más sensible a los empresarios y al Estado en pos de ser apoyado económicamente para que pueda desarrollar el papel que está llamado a jugar en una sociedad que necesita cada vez más personas con un sentido cívico y moral más elevado.

“Nuestros empresarios, si queremos un país diferente, tienen que hacer un esfuerzo en apoyar iniciativas como esta”, comenta Rincón.

A esto suma el proyecto que tiene de desarrollar 11 orquestas sinfónicas en igual número de pueblos del interior del país, una empresa que está detenida por faltas de fondos. Esto pese a que ya tienen todos los instrumentos.

“Ahora mismo pudiéramos convertirnos en el milagro del mundo en el ámbito clásico y sinfónico juvenil si quisiéramos”, asegura el músico, quien entiende que si este proyecto toma la fuerza que necesita los músicos impactarán, no solo a la nación dominicana, sino a toda Latinoamérica.

Young Euro Classic

Pero no todo es negativo ya que hay varias instituciones y empresas, privadas y estatales, que muestran su sensibilidad a este aspecto del arte y la cultura local y han dado su apoyo a la OSNJ, que participó en Festival Young Euro Classic, celebrado el pasado julio en el Konzerthaus de Berlín, junto las mejores orquestas juveniles del mundo, siendo junto con la de Chile, las únicas de Latinoamérica en estar presentes.

De visita en Listín Diario, el músico que formó parte de la primera orquesta sinfónica juvenil local a mediados de los años 80, manifestó su alegría por los resultados de esta participación y como un logro más importante por las dificultades que hubo de torear para poder cubrir los gastos de llevar a Alemania a 85 personas que debían permanecer 27 días con hospedaje, alimentación y transporte incluidos.

Narra emocionado como los músicos que tiene a su cargo tuvieron una actuación destacada en el exigente festival, en el que intepretaron difíciles piezas europeas y dominicanas.

Presentaron “Romeo y Julieta” de Piotr Ilich Chaikovski, (que según explica Rincón es una de las oberturas mas complicadas que tiene el repertorio clásico), “El amor brujo”, de Manuel de Falla (recuerda que en el tercer acto una persona irrumpió gritando ¡Maravilloso!).

En la segunda parte hicieron el estreno mundial de “Obertura Punta Cana”, de Caonex Pequero. “Tiene merengue, bachata, todo eso expresado de una manera clásica y muchos elementos novedosos, golpeando el instrumento, coreografía”, expone Rincón.Terminaron con la sinfonia de “Nuevo mundo”, de Antonín Dvorak, luego de lo cual recibieron una ovación de 10 minutos.?

La India.

En abril la Associated Board of the Royal Schools (ABRSM) invitó a jóvenes músicos de la OSNJ a talleres a la India.

Lübeck y Hamburgo.

Previo a su participación en el Young Euro Classic, la OSNJ, realizó presentaciones en las ciudades alemanas de Hamburgo y Lübeck.