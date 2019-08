Crazy Design revela que artistas urbanos enamoraron a Sandra Berrocal durante su separación

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Después de la reconciliación de Crazy Design y Sandra Berrocal, cuando se dieron un beso en el programa “De extremo a extremo” (canal 15), el artista reveló que hay dos exponente urbanos que enamoraron a la presentadora durante su breve separación.

“Hay par de exponentes urbanos que yo me siento mal, o sea, no voy a decir los nombre pero al que le sirva el sombrero que se lo ponga porque saben quiénes son” dijo Crazy y agregó que no entiende como estos artista creen que nunca se sabrá que estaban enamorado “a su mujer”.

El ex integrante del dúo “Los Teke Teke” dijo que él no tiene el valor de escribirle a una mujer de un amigo porque hay límites que no se pasan, aclaró que los dos colegas son cantantes que están “pegao” en el medio y tienen su familia formada.

A pesar de saber esto el intérprete de “Ella e’” aseguró que si los ve en la calle, él los saluda normal sin ningún problema.

Aunque no quiso dar los nombres de los supuestos hombres, Crazy dijo que su enojo es porque él lo respetaba mucho como artistas.

Estas declaraciones fueron hechas durante una entrevista con el locutor Luinny Corporan en su programa de radio.