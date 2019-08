Tras disculparse, Crazy Design quiere grabar con el Nene la Amenazzy

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El artista urbano Crazy Design, quien ya le pidió disculpas públicas al Nene la Amenazzy por decir en una tarima a finales del 2016 que él se cree “la gran cosa”, dijo que quiere grabar con el intérprete de “La chanty” y ya le ha enviado varios mensajes.

“Yo le he tirado a Instagram, y me gustaría grabar con el Nene y le he pedido disculpas varias veces en algunos sitios varias veces públicamente de que me arrepiento”, dijo Crazy haciendo alusión a las declaraciones que emitió en contra del Nene.

Crazy no ha recibido respuesta de los mensajes que ha enviado. Sin embargo afirmó que a ambos les conviene hacer un tema juntos.

“Realmente a mí me conviene grabar con el Nene y al Nene también le podría convenir grabar conmigo. Esto es cuestión de madurez, de pensar y de negocios”, puntualizó en una entrevista en el programa de radio ‘Gobierno Urbano’.

Agregó que se siente orgulloso de ver el crecimiento que ha tenido su compueblano internacionalmente, también del Premio Juventud que se ganó en la reciente edición, Crazy dijo que eso es una puerta que se abre para los exponentes urbanos dominicano.

En diciembre del 2016 el Nene reveló que con el único artista con el que no grabaría un tema es con Crazy Design por las declaraciones que este hizo en un escenario del Cibao.

“Crazy se llenó de odio, por eso y dijo lo que dijo. Y me pidió disculpas y las acepté y todo, pero personalmente me hirió”, explicó el artista de 24 años en su momento.