"Star Wars", la historia interminable

EFE

Madrid

Los combates con espadas láser y las espectaculares batallas de naves espaciales de "Star Wars" son un filón inagotable para la industria audiovisual que, a 42 años del inicio de la saga, sigue anunciando series y nuevas películas: de aquí a 2026 aparecerán tres filmes y dos series más.

"Es para mí tiempo ya de pasar Star Wars a una nueva generación de cineastas. Siempre he creído que Star Wars podría sobrevivirme y pensé que era importante establecer la transición durante mi vida", confesaba George Lucas, creador de estas aventuras galácticas, en 2012 cuando Disney compró Lucasfilm por 4.000 millones de dólares y se hizo con los derechos de la saga.

Pero estamos en 2019 y la saga de Lucas está más viva que nunca. Cuando quedan menos de cuatro meses para el estreno del episodio IX de la saga ("The Rise of Skywalker"), Disney aprovechó la D23 Expo del pasado fin de semana en California (EE.UU.) -un evento bienal para seguidores de la compañía-, para hacer gala de la buena salud de "Star Wars".

Presentaron el póster oficial de "The Rise of Skywalker" y el nuevo avance de esta película, en el que se insinúa que Rey (Daisy Ridley) -protagonista de la última trilogía- podría pasarse al "lado oscuro de la fuerza".

Una entrega que cerrará la tercera trilogía de las tres que imaginó originalmente Lucas y que será además la despedida definitiva de la actriz Carrie Fisher, que interpretó a la Princesa Leia en las tres primeras películas y a la general Organa después.

Tras su fallecimiento en 2016, a los 60 años, Fisher ha aparecido en "Los últimos Jedi" y ahora en "The Rise of Skywalker" aprovechando metraje no utilizado de "The Force Awakens".

Pero además de algunas novedades de esta última entrega, en la D23 Disney anunció una nueva serie del universo "Star Wars" en la que Ewan McGregor volverá a dar vida a Obi-Wan Kenobi.

Una producción que se suma a "The Mandalorian", la serie que dirigirá Jon Favreau ("The Lion King") y que protagonizará el chileno Pedro Pascal ("Narcos", "Game of Thrones"), ambientada en un periodo comprendido entre los episodios VI ("Return of the Jedi") y VII ("The Force Awakens"), y que Disney estrenará el 12 de noviembre en la nueva plataforma de la factoría del ratón.

"La serie inicia una nueva generación que pretende sumar a más seguidores, inaugura un momento en la galaxia que nadie ha visto hasta ahora", explicó Favreau durante la Star Wars Celebration de Chicago (EE.UU.) celebrada el pasado mes de abril.

"The Mandalorian" -que ya ha confirmado una segunda temporada y cuyo primer tráiler fue presentado el sábado-, contará con 10 episodios que tendrán un tono muy similar a la trilogía original creada hace más de cuatro décadas, pero con una estética "western" y un "alto" nivel de producción.

No solo eso: en mayo de este año Disney anunció que "Star Wars" estrenará tres nuevas películas en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026, de las que todavía no se sabe ni el título ni la trama.

Unas producciones que elevarán el universo de la saga protagonizada por el clan Skywalker a doce episodios, eso sin contar los dos largometrajes derivados, estrenados en 2016 y 2018, "Rogue One" y "Solo: A Star Wars Story".

El vasto abanico de tramas ha llegado también al mundo de la televisión con "Star Wars: Clone Wars" (2008), "Star Wars Rebels" (2014) y "Star Wars: Resistance" (2018), series de animación que han ampliado el universo en los canales Disney Channel y Disney XD.

Desde que Disney comprara Lucasfilm en 2012, las cinco películas estrenadas por la compañía ya han recuperado el dinero invertido en la operación con 4.800 millones de dólares, a la espera todavía de los resultados de la última entrega de la tercera trilogía, que se estrenará el 20 de diciembre.