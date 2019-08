Elvis Martínez: Aún recrea los días cuando era panadero

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

De la vida de limpiabotas y panadero en su natal San Francisco de Macorís queda mucho en el alma del bachatero Elvis Martínez. Con 20 años de una carrera musical cargada de éxitos recuerda, frecuentemente, esos momentos con sus hijos. Y es que siendo apenas un niño tuvo que salir a la calle a trabajar para ayudar a su numerosa familia, 12 hermanos en total.

Desde muy chico, entre los 9 y 10 años, falleció su padre y tuvo que recorrer las calles de su barrio limpiando zapatos. Luego en la adolescencia trabajó como panadero en la panadería “El Detallista”, en la ciudad nordestana. “Si me buscan harina todavía horneo pan y galletas en mi casa”, dice sonriendo.

El bachatero tuvo una niñez muy dura, desde ver la muerte de su padre hasta pasar todo un día esperando qué iban a comer. Desde pequeño dio muestra de esa gracia natural que se vislumbra en un futuro artista. Así que en la escuela era el favorito para todos los actos y actividades del plantel.

“Recuerdo que todos los martes se cantaba en la escuela, y ya tenía mi público, porque todos esperaban a que yo les cantara la canción “Querida” de Juan Gabriel”.

Desde ese entonces,El Camarón estaba seguro que quería cantar el resto de su vida, así que se dedicó a buscar la manera de insertarse en algún grupo en su pueblo natal e iniciar una carrera en la música.

Recogía instrumentos

Inició en el grupo Eddy Luis, como “bandboy” (recoge instrumentos) y también cantaba y hacía coro. Sin proponérselo Elvis comenzó a destacarse e interpretaba todos los temas pegados de los bachateros más conocidos como Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Luis Vargas.

De un momento a otro Elvis se volvió popular en San Francisco y las contrataciones del grupo llegaban porque lo querían a él. Así nace el primer tema grabado “Nos quieren alejar”, que fue un éxito en San Francisco.

Elvis llega a Estados Unidos y se presenta en La Mega con un cassette del tema. Es cuando el locutor Ruddy “Rudísimo” llamó a Franklin Romero para que lo conociera.

“Recuerdo que Franklin no creía que era yo que cantaba y entonces me puso a cantar a capela y me dijo: ven mañana que te voy a firmar. Ya lo demás es historia”.

“A mí me gusta recordar esos momentos porque hace que no me olvide de dónde vengo, cómo me formé y la esencia de mi vida”, dice al conversar con LISTÍN DIARIO.

“El Camarón” o “El Jefe”, como también se ha hecho llamar, refiere que no le molesta en lo absoluto que utilicen cualquiera de estos sobrenombres para llamarlo ya que cada uno de ellos ha formado diferentes etapas de su carrera.

Emotivo encuentro

El bachatero tuvo un emotivo encuentro con la prensa y es que hace muchos años no realizaba este tipo de actividad, y el motivo ha sido el concierto “Entrega total” que tendrá el próximo 6 de septiembre, por primera vez, en Hard Rock Live, en una producción de Evelio Herrera.

Elvis no teme referirse a temas espinosos como los recientes hechos, en los que supuestamente, se cree que en la música urbana se ha lavado dinero del narcotráfico. “Yo soy muy respetuoso de las decisiones que tomen las demás personas, y mucho menos, no me interesa, en lo absoluto, el origen del dinero que se le invierte a los otros artistas. Pero tampoco cuando toco alguna fiesta ando investigando a qué se dedica la persona que me contrató”, dijo el bachatero.

El éxito

El intérprete de “Maestra” lleva 20 años de éxitos en la música, confiesa que el respeto ha sido esencial para lograr la permanencia sin escándalos y sumando triunfos en el medio. “Creo que lo más importante ha sido respetar mi trabajo, el de mi equipo y a mi público”.

El año pasado presentó su concierto “20 Años de Historia” en el Gran Teatro del Cibao en Santiago, pero antes llenó dos funciones en el United Palace de Nueva York, en una producción Luis Henríquez.

TRABAJO

Nuevo álbum.

En febrero del 2019 lanzó su nuevo álbum “Esto se llama amor”, el que contiene 12 canciones y en donde experimenta con la música urbana.

Gira.

Llevó la bachata a lugares tan remotos como Río Grande, provincia de Ushuaia, una ciudad de Argentina, también se presentó Montevideo, Uruguay; fue el atractivo principal del carnaval de Ecuador y sostuvo una larga gira por Europa y Estados Unidos.

En el cine.

Su música llegó al cine dominicano ya que la canción “Así te amo” fue escogida para formar parte de la banda sonora de “Qué León”.