La sangre nueva se impone en los Premios MTV a los videos Musicales

AP

Missy Elliott, cuyos videos musicales han marcado el paso en las últimas dos décadas, fue reconocida en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs), mientras que Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay “You Need to Calm Down”.

Rosalía y J Balvin ganaron el premio al mejor video latino por “Con altura”, su canción con El Guincho.

Elliott fue reconocida con el Premio Michael Jackson Video Vanguard y trajo a la vida real sus excéntricos, coloridos e innovadores videos de “Work It” a “Lose Control” en el escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Otras presentaciones incluyeron a la ex integrante de Fifth Harmony Normani, quien hizo impresionantes pasos de baile al estilo de su video “Motivation” sobre el escenario; Rosalía también bailó con precisión tras ganar el premio a mejor video latino, y la rapera Lizzo, quien lució su habilidad para el canto con “Good As Hell” y “Truth Hurts”.

Los VMAs, que se celebraron por primera vez en Nueva Jersey, cerraron con una excelente presentación de artistas del estado incluyendo Queen Latifah, Redman, Wyclef Jean, Naughty by Nature y Fetty Wap.

Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar “You Need to Calm Down”, que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada “Lover”, que da título a su álbum lanzado el viernes.

El video de “You Need to Calm Down”, una canción de Swift contra los homófobos incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de “Queer Eye”.

Rosalía y Balvin subieron juntos al escenario por el premio a mejor video latino por su éxito “Con altura”.

“Soy de Barcelona y me siento muy contenta por representar el lugar de donde vengo, representar a mi país, mi cultura, gracias por dejarme cantar esta noche, voy a cantar en español”, dijo Rosalía quien momentos más tarde interpretó “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna.