Nelfa Núñez: “Todavía existimos mujeres en la TV que queremos llegar sin prisa”

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Nelfa Núñez viaja cada semana desde la ciudad de La Vega a Santo Domingo detrás de una oportunidad en la televisión dominicana. Todos los sábados, la joven animadora acompaña a Frederick Martínez “El Pachá” en el programa “Pégate y gana con El Pachá” (Color Visión). Dice caminar enfocada para posicionarse sin prisa. Se prepara cada día y asegura estar consciente de lo que significa estar frente a la pantalla de la televisión.

Cuéntanos de tus inicios en los medios de comunicación

Inicié con apenas 16 años en los medios del Grupo Medrano, actualmente Medrano Holding Group, los medios televisivos y de cable de Heriberto Medrano Cosme. Allí estuve en diferentes programas de temporada como “Aquí de nuevo” con Ubaldo Brito y “A tope”. También la revista semanal de entrevista, única en ese entonces en La Vega, llamada “Enfoque”, en la que fui la entrevistadora con apenas 17 años y de ahí pasé a ser parte de los talentos del carnaval vegano para su programa de temporada de los domingos.

¿Quiénes te inspiraron o motivaron en la comunicación?

Fue algo que se fue dando, nunca, imagínate, ni soñé estar en televisión. Cuando fui creciendo en el colegio me fueron involucrando en actividades artísticas y presentaciones de baile en televisión local y ahí fue surgiendo la inquietud por el medio y llamé la atención a algunos productores como Ubaldo Brito, Fausto Cepeda, Michael Wazar y Malaleel Lamech quienes me daban la oportunidad de desarrollarme y prepararme. A medida que fue pasando el tiempo, con el apoyo de mi padre, nace mi amor por los medios de comunicación.

¿Qué persigues con esta carrera?

Persigo mi sueño, esta carrera tiene una magia... es una pasión, es lo que amo y disfruto hacer, que a la vez es un medio muy difícil pero se ha convertido en la gasolina en mí, que me mueve a ser mejor cada día. Tener un micrófono es una gran responsabilidad, todavía existimos mujeres que queremos llegar de manera escalonada.

¿Qué tienes tú que ofrecer para mejorar la imagen de la mujer joven en la pantalla?

Demostrar que no necesariamente por tener un buena apariencia física te encasillarán como una más del montón. Yo siempre he dicho que somos lo que proyectamos, y de eso también va a depender tu permanencia o no dentro de este medio. Tú quieres llegar de la manera fácil? Debes estar consciente que en algún momento vas a caer así mismo como llegaste. ¿Tú quieres permanencia dentro de los medios y desarrollar una carrera afianzada en tu preparación, talento y disciplina de manera escalonada y aportar cosas positivas en esta sociedad? Te aseguro que cuando llegues ese momento lo valorarás más y los que te rodean también te valorarán, permanecerás y podrás afianzar tu carrera en base a tu trabajo.

¿Cómo llegaste a trabajar con Frederick Martínez, El Pachá?

Nunca me visualicé en Pégate y gana, fue algo que se dio sin buscarlo. En una entrevista que le realizamos para Cachicha se lo propusieron a mi jefe y a la semana ya estaba dentro en el programa. Ya tengo un año trabajando a su lado y te puedo decir que ha sido uno de los riesgos más maravillosos que he tomado en mi carrera. Pachá me ha dado mucha responsabilidad al estar a su lado, ser su soporte, su balance y luego de un año designarme como la coanimadora estrella es un gran compromiso. Es un equipo maravilloso que trabaja detrás y una nueva generación de Diva del Pachá con mucha hambre de aprender y crecer.

¿Cómo ha sido trabajar con El Pachá?

Siempre preguntan en la calle “cómo lo aguantas”. Frederick es un fajador con un corazón enorme, calmado, pausado, tranquilo, respetuoso; Pachá... ¡un loco que adoro! Pero siempre respondo que no hay nada que aguantar, yo simplemente me disfruto trabajar en el show, me río de sus ocurrencias, si la gente se fija yo me la paso muerta de la risa el programa completo, pero la clave para trabajar a su lado además es prepararme e investigar para cada show, es estar muy pendiente a todos sus movimientos, a lo que dice, a lo que hace, nunca lo pierdo de vista. Trabajar con él ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi carrera y no voy a tener cómo pagarle. Yo me lo disfruto y vivo orgullosa de pertenecer a tremendo equipo.

Sueña con llegar a Univisión

Su sueño es llegar a la cadena de televisión hispana en Estados Unidos, Univisión. La animadora ha visto que también observa a muchos jóvenes preparándose “con actitudes y cualidades fantásticas para desarrollarse en sus diferentes facetas. Ya se están preocupando más por prepararse. Y los productores y directores de canales están conscientes de eso, está creciendo la nueva generación de la televisión”.

Nelfa también viaja a Santiago a los estudios de Cachicha en donde participa en uno de sus programas.