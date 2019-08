Cantante Nacho manda mensaje a aquellos que piensan que el dembow denigra a la mujer

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante Nacho, del separado duo “Chino y Nacho”, utilizó sus redes sociales para desahogarse contra quienes dicen que perdió la humildad por responderle a sus seguidores de mala manera cuando critican algo de su vida. También aprovechó para "defender" el dembow y mandarle un mensaje a aquellos que piensan que ese género musical denigra a la mujer.

El venezolano, quien ha grabado varios temas de este género, dijo que el dembow no denigra a nadie, que eso lo hacen las personas así misma a través de su comportamiento.

“Mujer, no quieres que te vean como un objeto sexual, deja la ‘p#&%*’ y ya. Date a respetar tú, no yo. Yo grabo todos los géneros con todos los tópicos porque estoy en contra de que toda la vaina en este mundo tenga que ser calificable”, expresó el artista en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Recalcó que él lo que hace es música y al que no le guste un género, que escuche otro. Dijo que cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero debe dejar al otro vivir: “Examina a la gente por gente, no por raza, por credo, no por preferencia sexual”, aconsejó Nacho.

Para aquellos que dicen que perdió la humildad el cantautor de 36 años aseguró que nunca se ha calificado como una persona humilde, ya que según el intérprete, esa palabra le queda muy grande a la mayoría de la gente, incluyéndose él.