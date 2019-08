La película dominicana “Que León” estará disponible en Netflix

Como cuando te confirman que oficialmente QUE LEÓN estará en @netflixlat ?? este 2019, con esta buena noticia cerramos con broche de oro lo que ha sido el gran recorrido de #queleonmovie?? estar en esta plataforma con millones de suscriptores definitivamente pondrá nuestro cine en el mapa, y ser la primera película de RD y PR en estar en #netflixlat es sencillamente algo que nos llena de mucha satisfacción, gracias @spanglishmovies por lograrlo ???? @ozuna @raymondpozoofficial @analopezabreu @frankperozo @mcarrady @pascalalama @miguelcespedesofficial @celinestoribio @clarissamolina @stephany.liriano @candyflow__ @wassermanroger @yosoymolusco @jaimeamayol @anyelinasanchez @victormanuelleonline @milagrosgerman @irvinalberti @oscarcarrasquillo arriba nuestras comedias dominicanas ! Gracias infinitas a @dgcine @yvettemarichal por hacer muchas cosas posibles ?? #caribbeancinemas #cinedominicano???? #zumatron #whenthedreamscometrue

