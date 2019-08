Situación de la televisión local pone en análisis a productores y expertos

Emelyn Baldera

Para muchos la televisión dominicana va hacia una ruta peligrosa. Figuras de la pantalla chica han sido relevadas, en algunos casos, obligadas a dejar sus tradicionales espacios porque, según los dueños de canales, sus números no son suficientes y las ventas tampoco. Otros aunque tengan rating y ventas han debido moverse de horario sin mayores explicaciones.

Ante el movimiento más reciente de la televisión dominicana (la salida del aire de Jochy Santos del canal 5), el público, los expertos y las figuras se ha expresado por diferentes vías.

Para el productor de televisión y comunicador Iván Ruiz este momento que viven los protagonistas del medio en el país deben aprovecharlo para revisarse y estar más unidos, de manera que juntos puedan visualizar el camino a seguir.

“Hay que mirar hacia adelante. Los canales tienen derecho a hacer cambios, pero igual nosotros, unidos, a exigir una serie de requisitos basados en el respeto”, sostiene el productor de El Show del Mediodía (canal 9), quien bajo el formato ideado por él, de la telerrealidad, revitalizó este emblemático espacio de la televisión diaria.

Ruiz considera, por igual , que Jochy tiene mucho que dar y su talento brilla por sí solo y de hecho seguirá iluminando la pantalla muy pronto.

Enlatados

Sobre los cambios que se han dado en los últimos tiempos en la televisión local, entiende que son preocupantes. “Estos cambios que inducen directamente a movimientos de producciones nacionales. Porque el asunto está en que estamos viendo sustitución de programas locales por enlatados. Lo vimos con Milagros Germán de frecuencia diaria, bien posicionada a semanal y luego pusieron una telenovela. Con Jochy ahora vemos algo similar”, afirma Ruiz, quien se ha arriesgado en la forma de hacer contenido para televisión, con resultados positivos en las producciones que dirige.

Lo que más preocupa a los colegas de Jochy Santos es que los cambios que se producen en la industria de la televisión están afectando a programas de cómodos rating y figuras estelarísimas. “¿Que está pasando? Debemos vernos en ese espejo”, sostiene el conductor de “Énfasis” (canal 9).

Hablan los veteranos

Milagros Germán y Jatnna Tavárez no se quedaron calladas ante la sorpresiva salida del aire de “Divertido con Jochy”, y que sin dudas ha dado una estocada a la industria de la televisión.

“Una vida como la tuya no la mide un canal de televisión, no te mide un programa, ni diez, ni cien. Eres más, mucho más que lo que está trabajando tu camino hoy. Nosotros, lo que hacemos la televisión que nos relata como pueblo, somos muy vulnerables”, comentó “La Diva” en su cuenta de Instagram, mensaje que logró muchas respuestas, incluyendo de colegas que no se aguantaron ante las verdades expuestas por la veterana comunicadora.

Ella, que fue movida de su tradicional horario diario para el domingo, le habló a Jochy de los riesgos que ellos, como productores asumen.

“Porque no saben lo mucho que se arriesga, cuando la calidad se desplaza. No saben que se juegan la fidelidad, la estabilidad, el entretenimiento bueno, la decencia, la alegría, la identidad de un pueblo”, agregó Germán.

De manera parecida habló Jatnna Tavárez motivando a Jochy a no desistir. “Necesitamos tu alegría, tu optimismo, tu talento y entrega. Ah y por último; ojalá y sea para Color Visión, sería un honor, yo te recibiría con los brazos abiertos”.

Para el veterano periodista Alfonso Quiñones, los cambios que ha experimentado la televisión local en los últimos tiempos parecen peligrosos.

“Vamos hacia un enlatado generalizado de la programación. Los verdaderos cambios que deberían haber ocurrido ya, aún no han sucedido, y me refiero a los cambios tecnológicos, el salto al digital”, expresó Quiñones.

El productor del programa “Confabulaciones” (canal 11) citó la poca consideración y respeto hacia los talentos locales veteranos, como una de las desventajas. Y de seguir el rumbo que lleva la TV sugiere “que nos convertiremos en un país sin historia”.

Para Quiñones la televisión tiene ante sí el reto de salvar también la identidad, la historia y la cultura del República Dominicana.

