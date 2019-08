Jenny Blanco: “Yo no abandoné mi carrera en mi país”

Santo Domingo, RD

La comunicadora Jenny Blanco está de vuelta. Luego de durar casi tres años inmersa en un proceso de legalización de estatus en Estados Unidos, la beldad dominicana está lista para retomar su carrera y aspiraciones en el arte local, sin abandonar su sueño en el mercado internacional.

“Yo no me fui a Miami y dejé mi carrera aquí en la República Dominicana. Cuando inició mi proceso de regularización de estatus en Miami, que supuestamente iba a durar entre siete u ocho meses, como mucho un año, pero que lamentablemente este se extendió a casi tres años, me obligaba a quedarme en Estados Unidos hasta que saliera mi residencia. Mi intención era mantenerme trabajando aquí e irme abriendo paso allá. Yo no abandoné mi carrera en mi país”, aclaró Jenny Blanco, en un comunicado de prensa.

La ex 'chica extrema', espacio en el que dio a conocer su talento, destacó que en su ausencia, forzada por dicha situación, no solo sufrió mucho por estar lejos de su familia y por el proceso de adaptación, sino por tener que rechazar ofertas de trabajo entre ellas proyectos de cine y todo lo ligado a su pasión y profesión.

Consciente de que los tiempos han cambiado, Jenny no tiene ningún temor de regresar y enfrentarse a la metamorfosis que se ha estado produciendo en la televisión local, pues se ha sentido respaldada por un público que ha mantenido la conexión a través de las redes sociales.

“Ese respaldo de la gente en mi ausencia me ha fortalecido muchísimo; me hizo sentir tan apoyada que regreso con la certeza y tranquilidad de que todo va a estar bien”, agregó.

La presentadora de televisión adelantó que residirá en Miami, pero continúa con su intención inicial de trabajar en su natal República Dominicana en el mundo de arte y el entretenimiento donde continúa preparándose.

“Yo sé que al estar fuera tanto tiempo se pierden cosas, quisiera recuperar ese terreno que pude haber descuidado un poco por mi ausencia forzosa; quiero hacer cine y cumplir uno de mis grandes sueños que es hacer teatro musical. Luego de mi llegada tomé una clase a fin”, resaltó.

Acerca de su posible regreso a la televisión, Jenny Blanco se siente deseosa de volver ya sea en algún espacio fijo o de temporada y complacer también a sus seguidores que le han manifestado su cariño y admiración.

Actualmente, la también modelo está abierta a trabajar en donde se presente la oportunidad sin renunciar a su sueño de desarrollar algún proyecto en Estados Unidos.