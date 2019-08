Iván Ruiz defiende producción Miss República Dominicana Universo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Luego de que el pasado domingo el país pudiera ver la transmisión del concurso Miss República Dominicana Universo, en el que resultó ganadora la representante de Punta Cana Clauvid Dály, han surgido algunas críticas en torno a la producción del evento, por las fallas técnicas que se dieron en el transcurso de la transmisión.

El veterano comunicador y productor Iván Ruiz habló con LISTÍN DIARIO, sobre su trabajo en este evento que cada año concita la atención de todos los dominicanos.

“Creo que fue una gran producción. Yo acepté esta misión como un reto de trabajo, quería hacer un aporte. Logramos que se trasladara el concurso hacia el Teatro Nacional, aunque Magalis Febles no quería. Logramos hacer 12 audiovisuales cinematográficos, para darle un sentido humano. Escribí un opening “Yo puedo” y proyectar a las chicas con otro perfil”, comentó Ruiz, quien se siente satisfecho con el trabajo logrado pese a las fallas técnicas.

Explicó, que en modo alguno quiere justificar los errores técnicos que se presentaron a lo largo de la producción que fue televisada por Color Visión, canal 9, pero “nosotros no contratamos pantalla, ni sonido, ni técnicos, ni a los artistas. No me quiero excusar de los errores pasados, pero fueron errores técnicos”. De igual manera no entendió cómo salió al aire una mala palabra de una parte donde se supone que no debía existir micrófono y mucho menos que estuviera abierto.

La intención de Ruiz siempre fue darle un sentido humano, ir mas allá de los superfluo y banal que siempre han resultado estos concursos en el país, y desde su visión, se siente agradecido de los resultados.

“Luché con muchas adversidades y por eso creo que fue una gran producción con todo y esos errores técnicos”, reiteró el conductor de Énfasis.

La modelo Clauvid Dály se coronó como Miss República Dominicana, por lo que representará al país caribeño en el MIss Universo de este año.

Dály, representante de la turística localidad de Punta Cana, en el este de la República Dominicana, se impuso a otras 27 candidatas en una producción que tuvo entre las atracciones artísticas a la dominicana La Materialista y al puertorriqueño Tito El Bambino, y entre sus conductores a la ex Miss Universo Zuleyka Rivera de Puerto Rico y a Juan Carlos Pichardo Jr.