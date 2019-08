Jochy Santos amanece este martes con la risa congelada por situación en Telemicro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El presentador y productor de televisión Jochy Santos amaneció este martes con su característica risa congelada hasta que se reúna hoy con el presidente de Telemicro y decidan su suerte en la pantalla chica.

"Hay una reunión pautada para este mediodía entre Jochy y el señor Juan Ramón Gómez Díaz", dijo a LISTÍN DIARIO una fuente cercana.

Desde que se anunció su cambio de horario de las tardes del domingo al horario de 10:30 a 12:00 de noche, el mismo día, el programa "Divertido con Jochy" ha enfrentado serios inconvenientes para salir en la hora anunciada y unas veces ha salido tarde y otras, como el pasado domingo, ni siquiera salió al aire.

Jochy irá a la reunión en medio de rumores de que ya renunció del canal 5 y atizado por mucha gente que entiende que debe salir de ahí.

Otros se van más lejos. El influencer Santiago Matías le recomendó que es momento de que se retire de la televisión.

Sin dudas Jochy está en la encrucijada más difícil en este siglo en su vida televisiva.

"Hay decisiones que vendrán en los próximos días, pero justamente a esta hora en que tú y yo estamos hablando, no puedo decir nada porque son pasos que uno tiene que asumir con tranquilidad con la cabeza fría", dijo Santos al portal LuminariasTV.

En su viacrucis es acompañado, con buenas o dudosas intenciones, por figuras como Frederick Martínez (El Pachá): "Jochy Santos, tu legado, tu trabajo histórico por más de 30 años, donde a mí no me quieren yo no estoy, estoy dispuesto a darte una hora de mi programa en Pégate y Gana con el Pachá para ayudarte” fue el mensaje de Frederick Martínez (el Pachá) a Jochy Santos.

La reunión de este mediodía con Gómez Díaz será crucial, decisiva, para un programa que tiene 20 años en la televisión y los casi cinco que lleva en Telemicro, adonde llegó luego de una década en Telesistema y un lustro en Telecentro, canal 13, donde nació el 18 de septiembre de 1999.