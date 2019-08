Ana Carolina: “Soy una niña en cuerpo de mujer”

FLORANYI JAQUEZ

Santo Domingo, RD

Empezó modelando ropa, luego tuvo su propia tienda, para más tarde desempeñarse en los medios de comunicación como animadora en programas como, “Cero estrés” y “El Poder de las 12” (Telemicro).

Ana Carolina, quien dice ser una de las “instafamosas” más seguidas del país, hace su debut como cantante de música urbana.

Para no ser una presentadora de televisión, no ser una modelo profesional y no estar vigente en los medios, la modelo entiende que es una figura pública, ya que cuenta con casi 3 millones de seguidores en la red social Instagram.

Pese a la cantidad de personas que la siguen, al principio cuando lanzó su primer tema la artista pasó un momento difícil, porque la gente no la apoyaba y rechazaron su primer tema: “No aceptaban que yo pudiera ser artista, me criticaban de una forma increíble y me cuestionaban mucho”.

Su vida en las redes

Aunque afirmó que ya aprendió a vivir con los comentarios malintencionados y maneja de una forma más relajada las redes sociales, antes no era así y le afectaba de manera personal. Sin embargo, esa tolerancia se acaba cuando se trata de su familia: “Cuando yo subo mi familia y la atacan ahí yo salgo como una fiera a defenderlos”.

Si bien en estos momentos se encuentra promocionando su sencillo “Los euros, los verdes y los pesos”, la modelo ya había dado el paso de incursionar en la música meses antes con el tema “Ay que rico”, canción que admite hizo para los “haters” para dejarles claro que no le importa lo que digan de ella.

Ana Carolina Castillo Moya, su nombre completo, expresó que está muy contenta con la aceptación que ha tenido su tema esta vez, y agregó que piensa que ahora la reacción es diferente a su anterior porque al principio fue un cambio muy drástico que los seguidores no lo asimilaron bien. No obstante, en estos momentos aceptaron que ella ya venía preparándose desde hace tiempo.

Negó que su entrada al mundo de la música haya sido para hacerle competencia a La Insuperable, como mucha gente lo han insinuado a través de las redes. Dijo que es fan de “La Mami del Swagger”.

También aseguró que en el país estamos escasos de exponentes urbanas: “Necesitamos más talentos, por lo menos femeninos y aquí estoy yo para mantenerme”.

Musicólogo en su vida

La relación amorosa de Ana Carolina y su pareja el también cantante, Musicólogo siempre ha sido muy mediática debido a las exposiciones en las redes sociales que ellos mismos hacían, por esa razón la instagramer confesó que tomaron la decisión de tener su vida personal en privado.

“Ahora mismo estamos en nuestra mejor etapa de nuestra relación y somos felices, mientras que antes cuando llevábamos una vida pública, eso era un chisme y unas controversias que nos afectaban bastante”, puntualizó en una visita a LISTÍN DIARIO.

Con relación a su incursión en la música Ana Carolina dijo que uno de los consejos que su pareja le ha dado es que se concentre y haga las cosas bien, especialmente cuando esté en las entrevistas.

“Me ha dado muchos consejos porque cuando iba a entrevistas, iba inocente y caía en preguntas que me hacían siempre morbosas y con doble sentido. Por eso tenía tanto sonido porque iba tan ingenuamente; es que a pesar de que soy de las redes, yo soy una niña en un cuerpo de mujer y caigo fácil”.

Sobre su disco

Se encuentra promocionando su tema “Los euros, los verdes y los pesos” que tiene casi 800 mil visitas en Youtube y ya está preparando otra canción.

Musicólogo

Tiene en sus planes hacer una canción con su pareja que se llamará “La bella y la bestia”. Resaltó que su esposo la ha ayudado a manejar el medio artístico siempre tratando de que haga las cosas bien.

Colaboraciones

Aunque es fanática de la bachata le gustaría grabar una salsa con Yiyo Sarante y del género urbano con Secreto, Chimbala y Bulova.