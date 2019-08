Sophie Turner revela su final perfecto para Juego de tronos

Europapress

Madrid

Parecía que el polémico desenlace de Juego de tronos ya había pasado al olvido, pero es ahora, meses después de su emisión, cuando los actores están empezando a dar su opinión al respecto. Ahora ha sido el turno de Sophie Turner, quien ha revelado qué le habría gustado ver en la última temporada.

"Pensé que Arya mataría a Cersei. Y me gustaría haber visto a Sansa y Cersei reunidas, o Arya y Cersei", dijo Turner en una entrevista para TheWrap. "Pero había tantas maneras en que la historia podría haber concluido", agregó.

Turner también reveló que estaba contenta con el desenlace para su personaje, Sansa, y su hermano en pantalla, Bran, interpretado por Isaac Hempstead-Wright, quien terminó en el Trono de Hierro.

"Me sentí muy apasionado por el final de Sansa, y estaba muy contenta con el final que hicieron para ella", apuntó Turner. "Supongo que ya no se trataba realmente del Trono de Hierro. Creo que es cierto lo que decía Tyrion: Bran contiene toda nuestra historia y no podemos seguir adelante a menos que la recordemos", explicó.

"Daenerys tenía que morir. Cersei era una reina loca. Arya es un espíritu demasiado libre. Sansa probablemente no querría gobernar los Siete Reinos de todos modos: quería quedarse en el Norte y defenderlo. Realmente creo que Bran podría ser la persona perfecta para el trabajo", concluyó.

En otra entrevista, Turner también reveló los planes que Sansa habría trazado más allá del último episodio. "No la veo casándose o con hijos. Moriría de vieja, muy feliz... El hecho de que no quiera poder también es algo que se puede decir de ella. A ella solo le importa el Norte", contó a Los Ángeles Times.

A pesar de su polémico final, que dividió a los fans, Juego de tronos ha batido un nuevo récord en los premios Emmy 2019, sumando un total de 32 nominaciones, algo que no había conseguido ninguna serie hasta la fecha en una misma temporada.