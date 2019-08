Alexandra Hatcu:"He expuesto mi vida y la de mi hija, pero eso no le da derecho a ninguna persona a hacer ofensas"

Santo Domingo, RD

La influencer Alexandra Hatcu dijo este sábado que aunque ha expuesto su vida y la de su hija en las redes sociales eso no es motivo para que las personas hagan “ofensas” hacia ella.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram, expresó agradecimientos a sus seguidores, quienes les colocaron mensajes de aliento tras un video difundido en redes sociales en el que se escucha al comunicador Enrique Crespo utilizando un término despectivo sobre su hija.

Antes de este mensaje colgado por Alexandra, el cirquero Crespo le pidió disculpa alegando que el video no está completo por eso se malinterpretó lo que en realidad él dijo.

"Les quiero dar desde el fondo de mi corazón todo el agradecimiento a ustedes por el calor y el gran apoyo que he recibido tras el video que fue difundido ayer donde hablan de mi hija. El video no lo eliminé, me fue reportado y me lo eliminaron. Como persona he expuesto mi vida y la de mi hija en las redes sociales, pero eso no le da derecho a ninguna persona a hacer ofensas hacia ella y mucho menos expresarse de forma tan vil. Es muy injusto e inhumano que un ser humano tenga el corazón tan envenenado para hablar así de una menor para crear rating. Créanme que esto no se quedará así. De mi pueden hablar todo lo que deseen ¿pero de mi hija?Jamás", publicó Alexandra.

Cabe destacar que la página del programa publicó una imagen en la que se ve que las disculpas de Enrique fueron enviadas por mensaje privado a Alexandra. Luego de esto la instagramer borró la publicación que había hecho en la que decía que sentía impotencia al ver a otro hablando mal de su hija.