Enrique Crespo pide disculpas a Alexandra Hatcu, tras supuestamente hablar mal de su hija

Atención a todos los interesados, sobre todo a @alexandramvp y a mi distinguido @mozartlapara, este texto se lo escribí a: Alexandra, es la primera vez que converso contigo y te voy a explicar con mucho respeto algo serio (porque lo demás lo han montado ustedes). Jamás me referiría así de una niña o un niño inocente de Todo lo que hagan sus padres, ademas el tema se ha salido de control por morbo de ver enguerrilladas a dos mujeres que son tú y Dalisa. Y el llevarse de la gente no ocasiona ni genera nada bueno. Te pido excusas de todas las formas posibles pero quiero que tengas claro que jamás hablaría de un ser inocente. Esa no fue la connotación. Si así lo entendieron o lo entendiste., te digo que no fue así y perdón por lo que hayas entendido. El video es largo y antes de solo tomar ese pedazo, hablábamos de cómo se sentiría una madrastra con una hijastra y viceversa, de ahí salió el tema y por eso reiteró que se salió de contexto. También entendido las ganas de inyectarle morbo a las redes y de querer influenciar a @alexandramvp de todo esto. Me despido con una frase que dice: “soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan”. Jamás y repito sería capaz de hablar de un niño ni de un envejeciente. @duenosdelcircotv @cirqueros

