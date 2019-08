Charytín Goico nunca se ha olvidado de República Dominicana

Luissanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Aunque Charytín Goico ha vivido en varios países, jamás se ha olvidado de la tierra que la vio nacer. ”La Rubia de América” dijo en un encuentro especial con la prensa que a pesar de estar viajando durante varios años siempre sacaba tiempo para visitar a sus seres queridos y amigos en la República Dominicana.

“Nunca me fui siempre me mantuve viajando hacia el país diez o quince veces al años siempre regresaba a mi campo a estar con mi gente, me encanta la montaña pasar un tiempo con mis más allegados”, explicó la presentadora.

La actriz fue la madrina del desfile dominicano en la ciudad de Nueva York, al cual asistieron casi un millón de personas que le hicieron sentir el calor de su gente y la unidad de un pueblo que le demostraron un desborde de emociones.

“Tuve que decir, 'Dios tranquiliza mi corazón', porque ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida, a pesar de que he estado en varios desfiles nada se compara con algo como este”, expresó.

A pesar de que ha desempeñado varios papeles en el mundo del arte, todavía le faltan algunas cosas por hacer. La actriz indicó que nunca ha hecho un musical como los de Broadway.

Sobre su espectáculo

Charityn estará presentando su show de comedia en el teatro nacional “Viudas.com”, donde contará parte de su experiencia en esta nueva faceta de su vida. Dijo que está muy emocionada ya que ha trabajado muy duro para llevarle un espectáculo para reír y llorar a todo el público dominicano.