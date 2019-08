Muere Barbara March, actriz de Star Trek, a los 65 años

Europa Press

Madrid

Barbara March, conocida por su papel de Lursa Duras, una de las villanas más populares de la saga Star Trek, ha fallecido a los 65 años.

El marido de la actriz anunció la noticia a través de las redes sociales. Alan Scarfe homenajeó a su esposa en una emotiva publicación de Facebook y habló sobre su carrera, que se extendió más allá del universo Star Trek.

"Mi querida Barbara, mi compañera en todas las cosas durante más de cuarenta años, cruzó la puerta de la eternidad después de una cruel batalla contra el cáncer", escribió Scarfe.

"Sus papeles teatrales como la duquesa de Malfi en el Teatro Guthrie en Minneapolis, Isabella en Measure for Measure en el Stratford Festival de Canadá, Desdémona, Titania, Lady Macbeth, Ruth en The Homecoming y Rowena en The Gayden Chronicles no tuvieron igual y una gran audiencia continúa maravillada por su interpretación de Lursa de la Casa de Duras en Star Trek", destacó.

Nacida en Toronto, Canadá, March era la mitad de las hermanas Duras, villanas que intentaron tomar el control del Imperio Klingon varias veces a lo largo de la trama de Star Trek. Después de sus apariciones en Star Trek: La nueva generación y Star Trek: Espacio Profundo Nueve, el reinado de terror de las hermanas Duras llegó a su fin en Star Trek: La próxima generación.

Aunque Barbara March nunca volvió a aparecer en la franquicia, sí repitió el papel de Lursa para el videojuego Star Trek TNG: Klingon Honor Guard.

Fuera del mundo de Star Trek, March hizo apariciones como estrella invitada en series como La ley de Los Ángeles, Night Heat y Total Security. Además de actriz, March era poeta y escritora de obras de teatro.