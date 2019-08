Ibelka Ulerio: “Hace cuatro años y medio la vida me cambió por completo”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Ibelka Ulerio se encuentra en una etapa de madurez, de concentración en su rol de madre, aunque sensible por su reciente ruptura sentimental. La comunicadora, madre de Aura y Alana, explicó que está tomándose un tiempo para reflexionar y sanar antes de poder recibir a alguien nuevamente en su vida.

“Ahora me estoy dando un espacio para mí, siempre que una relación termina uno siente un poco de culpa y hay momentos en los que tienes que sanar como persona para poder seguir adelante, ahora mis hijas son el mayor apoyo”, indicó Ulerio a LISTÍN DIARIO.

Hace un mes, Ibelka confirmó que se separó de José Cristóbal Callado Solana. “Entendimos que lo más sano aparte de tomar la decisión es compartirla con ustedes, ya que formaron parte de la misma a través de algunas fotos compartidas en mis redes sociales”, comunicó entonces a sus seguidores.

“ “A la hora de iniciar un proyecto pienso en lo que podría causar en mi vida personal”. ”

IBELKA ULERIO Presentadora de televisión

Ulerio dio a conocer su relación con Callado a principios del año 2017 y poco tiempo después anunciaba la llegada de su segunda hija. “Fue una relación maravillosa donde siempre primó el respeto y la consideración, producto de la misma tenemos un angelito que amamos con todo nuestro ser que tiene por nombre Alana. Es precisamente por nuestras hijas y familiares que agradezco todo su apoyo”.

A pesar de que está pasando por un proceso de reflexión personal, la comunicadora no descarta que en un futuro vuelva a rehacer su vida amorosa con una persona que la valore, pero que para eso primero debe pensar en lo mejor para sus hijas.

La madre

Su faceta como madre la ha cambiado en muchos aspectos. Ahora piensa más en las consecuencias que pueden tener sus actos y cómo puede afectar a sus niñas. “El ser madre es una bendición”, expresó, además de que sus hijas la han impulsado a dar grandes pasos en su vida.

“Hace cuatro años y medio me cambió la vida por completo. Ser madre es lo más bonito que me ha podido pasar, ahora hago las cosas con más responsabilidad, la perspectiva de la vida te cambia para bien. Ellas son mi mayor tesoro y es algo que me complementa como mujer”, manifestó.

Ulerio también dijo que su empeño por introducirse en el mundo empresarial y mantener un bajo perfil tanto en las redes sociales como en el medio para proteger a sus hijas, razón por la cual no muestra el rostro de las niñas en las redes.

La presentadora prefiere dejar que pase el tiempo y que sean ellas cuando tengan capacidad de decisión si abren sus redes sociales: “No me gusta exponer a mis hijas y por eso no las muestro; entiendo que cada madre que pare un muchacho tiene derecho a hacer lo que entienda con él”.

Ibelka manifestó que a través del tiempo ella ha madurado y es más selectiva con el tipo de trabajo que elige, ya que primero piensa en cómo puede afectar al bienestar de su familia.

“Ahora soy más juiciosa a la hora de comenzar un proyecto, siempre pienso en las consecuencias que podría tener en mi vida personal, ahora estoy más envuelta en trabajos sociales, cosas productivas que me ayuden a crecer a mí y a los demás”, señaló.

De frente a la pantalla

Ibelka se mantiene activa en los medios de comunicación, sobre todo en el programa dominical “Aquí se habla español”, que se transmite los domingos por Antena Latina (canal 7). Además, recién lanzó su propia línea de ropa deportiva.

En los medios de audiovisuales ya suman casi dos las décadas que registra su carrera. En sus inicios se le vio desempeñando distintos roles, pero lo que la catapultó a ser una figura mediática fueron los calendarios de “Las Megadivas”.

Luego de esto estuvo en el programa “Fuera de Serie”, durante dos años, y también haciendo radio junto con Bolívar Valera en “El Mañanero”, prueba de que es una mujer polifacética.

Sin embargo, esta joven soñadora y vivaracha, encontró un soporte importante en “Aquí se Habla Español”, donde comparte la conducción con el venezolano Daniel Sarcos y otros colegas.

En cuanto a la salida de Jochy Santos del horario de las tardes del domingo a través de Telemicro, canal 5 y que enfrentaba a “Aquí se habla español”, la conductora argumentó que esto no causa efectos negativos ni positivos para el espacio televisivo en el que labora, ya que los niveles de audiencia de ellos se han mantenido siempre arriba. Además, entiende que la retirada de Jochy no fue por audiencia, sino por fuerza mayor.

“Los ratings siempre han estado ahí al igual que la competencia y no creo que tenga un efecto trascendental en el programa, además que nosotros nos enfocamos en llevar siempre un contenido nuevo y fresco, que es lo que más se destaca”, expresó Ulerio.

Nuevos proyectos

La conductora de “Aquí se habla español” lanzó su línea de ropa deportiva, inspirada en mujeres reales con el propósito de inspirar a la mujer dominicana a que amen su cuerpo tal y como es.

La línea de ropa, resaltó, no solo está diseñada para usarse en el gimnasio, o en el día a día, para mujeres y hombres que se sienten cómodos utilizando este tipo de ropa. Esta nueva etapa en su vida como empresaria es el inicio de otros proyectos futuros en el mundo de la moda y los negocios.