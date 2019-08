Hombre insulta a Silvio Mora en medio de una de sus presentaciones en Barcelona

Redacción Entretenimiento

El merenguero Silvio Mora se encuentra de gira por Europa y, como es habitual en sus presentaciones, subió a uno de sus fanáticos al escenario para cantar su popular tema “Llegó el pavo”. Solo que esta vez el hombre que tomó el micrófono insultó al artista.

“Tienes que dejar la música, tú eres una vergüenza dominicana”, dijo el individuo antes de que la seguridad del lugar lo bajara de la tarima.

Ante esta situación el cantante no se molestó, sino que solicitó que traten bien al caballero: “No, no, no me le den golpe. Trátenlo bien. No ha pasado nada, vamos a darle un aplauso que se sienta”, pidió el artista al público que fue a verlo a la ciudad de Barcelona.

La reacción de Silvio ha sido elogiada a través de las redes sociales, por lo que en una publicación en su cuenta de Instagram agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Mi música es mundial, sin malas palabras ni violencia, gracias a todos ustedes mis seguidores por sus comentarios de apoyo a mi carrera musical que va rumbo a los 21 años sin pausas”, concluyó el intérprete.