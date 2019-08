BTS anuncia un descanso por tiempo indefinido

Europa Press

Madrid

Big Hit Entertainment, la compañía surcoreana que dirige la carrera de BTS, ha anunciado que el grupo de k-pop se va a tomar un descanso por tiempo indefinido después de seis años de intenso trabajo continuado, desde que publicaran su debut en 2013.

En el comunicado, publicado en Twitter, Big Hit ha apuntado que los miembros del grupo se tomarán este merecido descanso a partir del concierto que dieron este domingo en The Lotte Duty Free Family Concert en Corea del Sur.

"Este período de descanso será una oportunidad para los miembros de BTS para recargarse y prepararse para presentarse nuevamente como músicos y creadores. Esto también les brindará la oportunidad de disfrutar de la vida cotidiana de los jóvenes de veinte años, aunque sea brevemente", apunta el comunicado.

BTS acaban de estrenar en cines su tercera película, Bring the Soul: The Movie, en la que documentan su exitosa gira europea. Además, su último álbum, Map of the Soul: Persona, volvió a situarles por tercera vez como número 1 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.