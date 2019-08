Figuras del espectáculo toman la voz cantante en denuncias

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El pasado mes de julio quedará regristrado en la historia como un mes importante para Puerto Rico.

Los artistas se unieron por primera vez, para mover al pueblo a luchar por la renuncia del Gobernador, Ricardo Rosselló.

Los artistas puertorriqueños marcharon exigiendo que Rosselló cediera su puesto, luego de que saliera a la luz un chat privado, en el que el Ejecutivo y algunos de sus asesores realizaron comentarios ofensivos, sexistas y homofóbicos contra ciudadanos.

Luego de varios días de lucha, el resultado fue positivo.

Al joven Gobernador, no le quedó de otra que renunciar.

Éste es uno de los ejemplos más recientes del compromiso social de los artistas y figuras.

Sergio Carlo y Milagros Germán hacían una pareja explosiva en la TV. Ella con sus monólogos ha puesto a todos a pensar.

En el país también tenemos figuras del arte y la comunicación dispuestos a alzar su voz en contra o a favor de determinadas medidas tomadas por el gobierno del país, o por causas reinvindicativas y sociales a favor de la mayoría. Un caso reciente vinculó al merenguero Johnny Ventura.

Se le vio encabezar diversas marchas hacia el Congreso Nacional, una de ellas de artistas plásticos, que generó uno de los episodios más encendidos frente a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Sobre esta lucha en particular el artista dominicano aseguraba que “en nuestro país, tantas veces se dijo que la Constitución es un pedacito de papel, que algunos malos dominicanos se lo llegaron a creer. Sin embargo, si lees la definición que acerca de ella se encuentra en la página 447 del segundo tomo de los discursos del presidente del Tribunal Constitucional, te darás cuenta de que la Madre Ley tiene una importancia vital para la vida institucional de la nación”, defendía el merenguero.

El veterano merenguero Johnny Ventura ha sacado la cara por muchos temas sociales. ARCHIVO

Aunque en el país, aún no hemos tenido como referencia una lucha que aglutine a todos los artistas, como sucedió en Puerto rico, una de las “batallas”, que hizo que muchos sacaran la cabeza fue la campaña que orgánicamente se levantó en las redes, en defensa de nuestro país y sus bondades.

Uno que se tomó el “pleito” para él fue el joven cineasta; José María Cabral.

“Le tengo una pregunta a Instagram, ya que no la puedo hacer a través de mi cuenta, ¿por qué me han bloqueado la cuenta?. Por varios días no la puedo usar y se me borró un vídeo, que es la parodia de Jimmy Kimmel Live”, expresó el director.

El vídeo realizado por él fue una “parodia” para Kimmel, a propósito de la entrevista que le hizo al actor Miles Teller y su cuestionamiento sobre sus vacaciones en el país. El también productor de televisión le sugiere a modo de “chiste”, que debió vacacionar mejor en ‘Siria’.

Roberto Cavada, Miralba Ruiz y Pinki Pintor tienen un programa radial a través del que asumen posiciones en contra de algunas medidas.

Una causa que sigue sirviendo de referencia, de cuando el arte sirve de inspiración social, fue el “Primer Encuentro Internacional de la Nueva Canción”, conocido como “Siete días con el pueblo”.

Se trató de un festival político- musical que se llevó a cabo en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís, entre el 25 de noviembre al 1ro.

de diciembre de 1974, convocado por la Central General de Trabajadores (CGT).

Artistas extranjeros y locales se unieron, entre ellos Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, el Combo Show de Johnny Ventura, Los Virtuosos de Cuco Valoy, Expresión Joven, el grupo Nueva Forma, Convite, Presencia Generación y Alta Voz.

ALGUNOS PASOS

Héctor Acosta

Llamó al pueblo de Bonao a marchar por los apagones, por el alza de los colegios y por la violencia.

Sergio Vargas

Ha sido una voz que ha defendido siempre a su pueblo, Villa Altagracia, aunque logró una diputación, ha dicho en innumerables momentos que no le interesa dirigir ni presidir ni una Junta de Vecinos.

Zoe Saldaña

“América, somos mejor que esto. ¡Seguiremos echando para adelante y venceremos como pueblo! ¡Un presidente no define el pueblo!”, tuiteó la estrella de Star Trek Beyond, cuando declararon ganador a Donald Trump.

Mozart La Para

Al particiar en el aniversario de Telemicro, dijo lo siguiente: “Cuando los países están en crisis, hay que darle el apoyo.

Nuestros hermanos de Puerto Rico están en crisis, y desde aquí le decimos a Ricky que renuncie.

Ricky, reuncia”.