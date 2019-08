Sergio Carlo dedica emotivo mensaje a su hermano fallecido

View this post on Instagram

Antes todo: GRACIAS AMIGOS, FAMILIARES Y TANTA GENTE QUE NOS DESEA BUENAS ENERGÍAS en este momento familiar tan difícil. Nuestro hermano Tato era la pura definición de LOCO MANSO. Una persona con tantos errores pero CON MAS VIRTUDES AÚN. De parte de todos los CARLO PICHARDO damos gracias por tanto amor y palabras de paz. Mi hermano se recordará siempre... “BROTHER 1... HAVE FUN WHEREVER YOU END UP FLYING... EVERY TIME I SEE SOME WEIRD SHAPE IN THE SKY, I KNOW YOU ARE JUST PLAYING UP THERE. Love you” Serge (El ma’ chiquito)