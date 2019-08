Michi Marin: “Los que esperan que yo diga que Jessica Pereira me da asco y vergüenza, como ella hizo conmigo, no lo voy hacer”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Tras el robo del celular de la comunicadora Jessica Pereira, y posterior a esto la filtración de imágenes intimas que “explotaron” los grupos de Whatsaap, la venezolana agradeció con un mensaje a todos sus seguidores por el apoyo brindado.

“Gracias a todos por tantos mensajes de cariño, amor y respeto, la verdad que Dios me dio la oportunidad de vivir en un país que me hacen sentir cuidada y apoyada como mi hogar. Los amo y los respeto con todo mi corazón”, escribió Pereira en Instagram.

La información sobre las fotos la dio a conocer Santiago Matías “Alofoke”, productor del espacio de radio donde labora la joven. Pereira, en su historia de Instagram, subió un video donde se pueden ver a varios jóvenes con carteles de apoyo en los que se leían mensajes como “Dios nos mandó desnudos al mundo. Jessica, te apoyamos”.

Otra que le dio su apoyo a la presentadora del programa “La Opción” fue la modelo venezolana Michi Marín, quien meses atrás pasó por algo similar cuando se filtró en las redes sociales un video sexual de ella con su expareja.

En esos momentos la modelo visitó el programa “Alofoke Radio Show”, en el cual Jessica labora, y recibió el cuestionamientos de que el video filtrado no iba con la imagen que ella quería mostrar con su libro (de poesía) y debido a esto Marín abandonó la cabina.

“Veo que todos me escriben que el karma, que la presentadora que dijo que yo daba asco y vergüenza por lo que pasó, que para mí fue muy triste y me deprimió mucho. Le pasó lo mismo que a mí y todo el mundo está esperando que yo me pronuncie al respecto, pero lo que esperan que yo hable mal de ella o diga que me da asco y vergüenza como ella hizo conmigo, no lo voy hacer”, dijo Michi a través de un video en Instagram.

Agrego qué: “Le pido a Dios le dé serenidad y fortaleza como me la dio a mí cuando ella me atacó de esa manera tan despiadada. Las dos somos mujeres y somos seres humanos. Le deseo que salga de esto en sana paz y que reciba el apoyo de su familia y sobre todo de Dios y aquí puede contar con una venezolana igual que ella y una buena amiga que la puede ayudar a afrontar esta situación”, terminó el video”.