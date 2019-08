Guitarrista implora a Salud Pública por su medicamento contra el cáncer: Quiero seguir vivo

Santo Domingo

El guitarrista Camilo Rijo Fúlcar, quien desde hace varios años padece de un cáncer de hígado, imploró al Ministerio de Salud por los medicamentos que usa para tratar la enfermedad, los cuales hasta ahora nunca le habían fallado en el suministro.

En su cuenta de Instagram el joven, de 27 años de edad, publicó la receta con el medicamento que hasta ahora lo mantiene con vida.

Dijo que lleva cuatro meses sin tomarlos, debido al retraso en llegar al país, al indicar que no los puede comprar porque son muy costosos.

En un video el músico rconoció que hasta el momento el Estado ha sido muy diligente con su caso, y siempre han estado al día, “nunca me han fallado y me han dado mi tratamiento a tiempo, pero esta vez el retraso que han tenido es alarmante”.

Fúlcar toma una combinación atezolizumab con Avostin para contener el progreso de la enfermedad, que según dijo no sabe si en el tiempo que lleva sin consumirlo ha tenido algún deterioro, por lo que se realizará una resonancia magnética para determinar su condición actual.

Dijo que hoy acudió al programa de medicamento de altos costos del Ministerio y que le dijeron que fuera la próxima semana. “Llevo más de un mes esperando que Salud Pública entregue el medicamento el cual no termina de llegar al país, yo estoy esperando, pero el cáncer no está esperando, el cáncer está avanzando”, dijo.

Teme que en los cuatro meses que lleva sin tomar el medicamento la enfermedad haya avanzado o hecho metástasis.

“Así que por favor, Salud Pública, este es un asunto de vida o muerte, por favor necesito mi tratamiento para seguir vivo, mucha gente me quiere vivo. Yo quiero vivir, no quiero morir, no me dejen morir, ayúdenme, por favor”, imploró el joven músico.