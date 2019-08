Video: La historia de Susy Pérez, la modelo que camina por la pasarela de las drogas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Susy Pérez era una popular modelo para revistas y videos musicales, pero ahora su vida no es para nada de celebridad.

La mujer, quien es de origen dominico-puertorriqueño, ahora vive en las calles del Alto Manhattan, en Nueva York, donde cada día trata de conseguir algunos centavos para poder comprar drogas ilícitas, adicción que según dice ha acabado con su vida.

En una entrevista cedida a Univisión, Pérez relató que ha sido golpeada en diferentes ocasiones, la han lanzado de escaleras, una vez quedó invalida por las golpizas y que ha sido abusada sexualmente.

“A mí me dieron una golpia que me dejó invalida y perdí tres trabajos. Cuando perdí a mi mamá yo me perdí”, dijo la señora que presenta un desmejoramiento físico y se tiene que alimentar de lo poco que encuentro en el basurero.

Pérez comentó que en ocasiones no puede recaudar lo suficiente para poder adquirir lo que ella llama “coco”, que es en realidad una droga conocida por carcomer la piel.

“Yo vivo en la acera, en el subway (metro). Donde quiera yo vivo afuera”, indicó.

Confesó que le gustaría dejar las adicciones a la drogas, pero explicó que “no puedo arrancar el enchufe de una vez, porque ya mi cuerpo está enganchado”.

A través de las cámaras del programa El gordo y la flaca, Pérez le envió un mensaje a su hijo.

“Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo entre lágrimas.

De acuerdo a la periodista, su hijo la quiere ingresar en un centro de rehabilitación para drogadictos.