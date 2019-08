Enrique Crespo confiesa que se casó por “despecho” y sigue amando a Ali David

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El comunicador Enrique Crespo, quien se casó el año pasado y se divorció antes de celebrar el primer aniversario, confesó que contrajo matrimonio porque estaba “depresivo”, por “soledad” y “despecho”.

“No funcionó, el matrimonio no funcionó, entendí, le pedí perdón, me casé depresivo porque mi mamá hace tiempo murió, me casé por soledad, me casé por despecho…”, reveló en una entrevista en el programa dominical Más Roberto (canal 11).

El cirquero reveló que continúa enamorado de Ali David: “Para mí no va haber otra persona y siempre lo digo con mucha honestidad la persona que más amo en mi vida es Ali David. Él lo sabe, lo digo públicamente, no me avergüenza”.

Agregó que da la vida por su socio, que este es su “todo”, aunque eso no quiere decir que estén juntos. Afirmó que está sufriendo por amor y quiere volver con Ali David.

Ali David y Enrique son compañeros de labores en el espacio televisivo “Los dueños del circo” desde hace 16 años, también sostuvieron una relación sentimental durante 13 años los cuales convivieron juntos.

Cuando Crespo se casó con su expareja tenía cuatro años separado de Ali David, pero este último dijo en una ocasión que se enteró del matrimonio de Enrique por terceros y no por el comunicador.

En ese orden Enrique le respondió diciendo que su matrimonio no era parte de la carpa, dando a entender que no tenía por qué contarle de su unión.