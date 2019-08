Roy Thomas: "El cómic no hubiera sobrevivido si Stan Lee no hubiera existido"

Pilar Martín / EFE

Madrid

"No creo que la industria del cómic hubiera sobrevivido si Stan Lee no hubiera existido". Así opina Roy Thomas, su amigo, sustituto al frente de Marvel y coautor de la biografía sobre este icono que se publica en formato económico después de agotar en una semana la edición de coleccionista.

"Este libro es una oportunidad para tratar de mostrar lo que Stan hizo, lo que logró, el tipo de persona que era. Nunca estuvo destinado a ser una biografía actual", cuenta a Efe Thomas, quien fuera editor jefe de Marvel de 1972 a 1974 y quien estuvo diez años trabajando junto a Lee (1922–2018) para dar a luz la más completa historia sobre el padre de Spider-Man, Hulk o Iron Man.

"Él hizo su trabajo y yo el mío, pero por supuesto él me enseñó, tanto de forma indirecta como con el ejemplo", recuerda la que fuera "mano izquierda" de Lee sobre el proceso creativo de este libro (Taschen, a la venta por 150 euros) que descubre curiosidades como la de que Lee comenzó su carrera redactando obituarios.

Y por eso los devotos de Lee tienen en esta obra una suerte de biblia sobre este neoyorquino que creció durante la Gran Depresión, transformó Marvel en la editorial de cómics más importante del mundo y revolucionó la industria del entretenimiento en el siglo XXI como jefe creativo de "POW! Enterteiment".

Según recuerda Thomas -quien actualmente es editor de la revista especializada en cómic Alter ego- el brillo de Lee comenzó cuando con 17 años consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics (hoy Marvel Cómics), que era propiedad de Martin Goodman, y dos años después ya era el editor jefe.

"Comenzó con tres chicos y dos de ellos renunciaron, así que Stan heredó el puesto de editor de la compañía. Por supuesto, si él no hubiera demostrado estar a la altura del trabajo, Martin Goodman hubiera buscado a otro", relata sobre los inicios del protagonista de este ejemplar que ofrece fotografías íntimas procedentes de archivos familiares, un prólogo firmado por el propio Lee y un largo ensayo y epílogo de Thomas.

Un homenaje "titánico" en extensión y tamaño digno del considerado "The Man", y que está acompañado también de reimpresiones completas en facsímil de tamaño igual al original de los grandes éxitos del cómic de Stan, así como de codiciadas rarezas de todas las décadas y de una reedición por separado del "Secrets Behind the Comics!" (1947).

"Es un acercamiento a Stan Lee como la persona más importante que ha habido detrás del Universo Marvel, con el debido respeto, ¡y eso significa mucho!, y al gran Jack Kirby, que es fácilmente la segunda persona más importante del mundo del cómic. Es una pena que no tuvieran unas mejores habilidades comunicativas entre ellos", reflexiona Thomas, quien no olvida el día que conoció a Lee.

"Fue el primer viernes después del 4 de julio de 1965. Me llamaron de DC y me dijeron que fuera a hablar con él sobre la prueba de escritor que había hecho. El estuvo animado, amigable, entusiasta. ¿Cómo alguien no querría trabajar con alguien así?", rememora.

Aunque su muerte no fue "inesperada", dada su avanzada edad, Thomas confiesa que "nunca" creyó que Lee pudiera morir.

Y con su muerte no solo dejó huérfanos a los habitantes de la Tierra 616 y a todos sus seguidores sino que también ha dejado vacío el hueco de ocupó durante sus 96 años de vida.

"En la industria del cómic no hay en la actualidad nadie como él. Ha habido importantes escritores, artistas y editores, pero ninguno ha sido el constructor de universos que fue Stan", asevera Thomas.