Fefita deja claro cómo quiere que sea su velatorio y lo que quiere que le pongan

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

La merenguera típica Manuela Josefa Cabrera Tavares, mejor conocida como Fefita La Grande, dejó claro qué es lo que quiere vestir cuando Dios decida llevársela de esta tierra.

Con su peculiar picardía expresó que quiere nada más y nada menos que una “bata sexy” y un “colalé.

En un video colgado en la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento de El Goldo y La Flaca, la artista respondió a los conductores que no teme a que llegue ese momento.

“Yo no me muero a lo loco, espérate. La maquillista mía que tiene 30 años maquillándome, se llama Paola y yo le digo que si me deja morir fea, yo le salgo. Durante el velorio que van a ser como de cinco días, tiene que saber maquillarme, ponerme bonita y que me pongan una bata sexy y unos colalé. ¡Pero una cosa!”, puntualizó La Soberana del pueblo.

La reportera dominicana Gelena Solano, quién también se refirió a la merenguera resaltándole que su figura luce mejor que la de Thalía, a lo que esta le respondió que el de la cantante mexicana está “hecho” y el de ella no.

La entrevista fue realizada durante un recorrido en las calles de Nueva York, donde decenas de admiradores de la cantante típica dominicana la abordaron para tomarse fotos, hacerle videos y saludarla.