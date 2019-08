Don Miguelo y el periodista Alfonso Quiñones protagonizan agrios comentarios

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El periodista Alfonso Quiñones criticó la participación que tuvo el cantante urbano Don Miguelo en el aniversario Telemicro, donde interpretó el merengue de Sergio Vargas “Si la ves”.

“Don Míguelo, al César lo que es del César. Si vas a cantar, canta hermano, no ronronees. Si tú crees que eso es cantar estamos jodidos. Suena patético en la canción de Sergio. Así no. Realmente tú no puedes hacer lo que ellos. Eres buenísimo en reggaetón. Sigue ahí” escribió el veterano de la comunicación en Twitter.

Como era de esperarse el artista no se quedó callado y le respondió: “Y usted cree que me importa su opinión? Usted perdió la brújula del tiempo, yo hago lo que me dé gana ¿no lo veeee?”.

Esto generó una serie de tuits entre en Quiñones y Don Miguelo, donde el intérprete le dijo al periodista que no le importa lo que piense y lo llamó “acomplejado”, “bocina” y “viejo ignorante”.

“Muchas gracias @donmiguelo por tu agradable respuesta. Estás hablando con un profesional no con un fan. Qué bueno que no te importa lo que yo piense porque estoy pasado de tiempo. Sigue ahí. Yo te agarro bajando! No es con un amarillista que estás tratando. Yo sé de música”, fue la respuesta de Alfonso.