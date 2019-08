Elaine Feliz dice por qué no debatió con Agustín Laje y este cataloga como "cobardía" que ella lo haya bloqueado

Floranyi Jaquez

Continúa generando controversia en el país la figura del escritor y politólogo Agustín Laje, quien vino hace unas semanas a dictar varias charlas, y estuvo de invitado en varios programas de radio y televisión planteando su postura sobre el polémico tema de la ideología de género.

El argentino fue tendencia en las redes sociales gracias a su debate con algunas feministas, y figuras de la televisión y la radio que se han mostrado del lado de la política de género.

Pero aun fuera del país, la controversia de Laje y figuras locales no se ha terminado. La educadora sexual y publicista Elaine Feliz publicó un video en su Instagram en el que dijo que le están enviando mensajes y memes porque no accedió a debatir con el charlista.

Feliz dijo que su posición la dejó clara hace unos días atrás.

Sin embargo, manifestó: “Una de las cosas que más me preocupa es que la gente no entiende por qué yo no accedí a debatir con él y una de las cosas que siempre he dicho es que los debates son voluntarios”.

Continuó diciendo que: “Mi intención nunca va a ser convencer ni Agustín Laje ni a nadie sobre mi postura ni de mi trabajo, esa exposición que hice fue en base a mi experiencia en base a lo que he aprendido y en base a todos los conocimientos que tengo en mi carrera de educadora sexual, pero yo no vine aquí a obligar a nadie que piense como yo”.

Expresó que a la gente no le interesa los resultados del debate, sino el chisme y el morbo.

A todo esto Laje le respondió tildando de “cobarde” la actitud de Feliz, porque lo tiene bloqueado en las redes Twitter e Instagram.

"Busqué sus redes sociales para contestarle pero me sorprendí al verme bloqueado tanto en su Instagram como en su Twitter (ver foto 2 y 3). Nunca había cruzado una sola palabra con ella, pero se ve que la señora tomó sus precauciones y, por si acaso, ya me tenía bloqueado. Esto en Argentina le llamamos cobardía (por no ser grosero). ¿Cómo le llaman los dominicanos?”.

Manifestó que no entiende cómo una publicista se presenta como experta en temas de género: “Lamentablemente, ha sido considerada la mejor representante “intelectual” de la ideología de género en su país. por ese motivo fue invitada a debatir conmigo cuando estuve en República Dominicana. Sería en TV, en un programa muy visto. Su respuesta fue: “no debato sobre ideología de género” (cosa muy rara, porque se presenta como “experta” en esos temas)”.