Pamela Sued: “En Dominicana’s Got Talent reviví la adrenalina de la competición”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Hace justamente 15 años que Pamela Sued se enfrentaba a uno los retos que le impuso la vida y que decidiría su futuro como profesional de la comunicación.

En el 2004, la joven de apenas 18 años, ganó como segunda finalista del concurso Miss República Dominicana, en una contienda que marcó a los seguidores por contar con candidatas de la talla de Isaura Taveras (primera finalista); y como semifinalista Carolyn Aquino y Colombia Alcántara, todas dedicadas con éxito a la comunicación (ese año Miss RD Universo lo ganó Larimar Fiallo).

Es por esa razón que regresar como coach y co- presentadora en “Dominicana’s Got Talent”, le ha permitido volver a revivir la adrenalina de la competición.

“Aunque aquí estoy como una especie de consejera, alentando a los jóvenes para que boten el miedo, y se sientan en confianza, seguro que llegaron a mí esos años cuando estuve compitiendo en Miss República”, cuenta Pamela.

Recuerdos

“Fueron años de muchas ilusiones y experiencias, que gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar el camino del éxito en la comunicación aprendiendo del más grande de la televisión dominicana, Freddy Beras Goico”, recuerda.

“Dominicana’s Got Talent” es una versión local de uno de los shows de talentos más exitosos a nivel mundial, que iniciará su transmisión en septiembre y que producen Nashla Bogaert, Tuto Guerrero, David Maler y Gilberto Morillo. Pamela Sued ya grabó su participación en la primera parte del programa y esta semana se anunció a través de las redes sociales.

“Siempre he sido una fanática de este tipo de programas, especialmente American’s Got Talent, porque me encanta ver cómo nace el talento y la diversidad que pueden proyectar nuestros jóvenes con sus agudezas. Pero además estoy trabajando junto a un grupo de personas a las que respeto y admiro mucho como Milagros Germán, Waddys Jáquez, Nashla Bogaert, Raymon Pozo y Frank Perozo”, adelantó la comunicadora.

Experiencia

Aunque Pamela “echó los dientes en la televisión”, para ella se trata de una experiencia diferente; un proyecto en donde intervienen cientos de personas que tendrá una primera parte grabada, específicamente las audiciones y una segunda parte en vivo a partir de noviembre, en la que también participará.

“Realmente fue una experiencia emocionante, podría definirlo como una locura, grabamos en la Sala Manuel Rueda del Conservatorio Nacional desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada, pero además, el aprendizaje que uno adquiere es incalculable”, señala la actriz.

Otra de las gratas experiencias vividas por Pamela fue el conocer la diversidad de talentos que poseen los jóvenes concursantes. “Estoy maravillada con las detrezas que encontré en los participantes; aquí no son solo cantantes, actores, malabaristas, bailarines, son muchos los muchachos que han llegado a esta prueba, quizás con limitaciones, pero con el corazón hinchado de soñar”, sostuvo.

Rating

Es conocedora del comportamiento de la televisión dominicana y le preocupa el rumbo que han ido tomando los programas de entretenimiento, de facturación local. El cambio de “Divertido con Jochy” (Telemicro), no ha sido una buena noticia. “El horario de los domingos en la noche, es muy rentable y nosotros fuimos pioneros en experimentar en esta franja”.

Recientemente la prensa nacional dio a conocer el comportamiento del televidente ante la programación televisiva, y mostró como el público continúa prefiriendo los programas enlatados (telenovelas). “Esto no es nuevo, siempre las telenovelas son los programas más vistos, pero nosotros vamos muy bien”.

PROGRAMA

Pamela Sued

comunicadora

A imagen y semejanza

En el 2015 Pamela Sued tuvo que dejar atrás un formato de televisión diaria e iniciar con un nuevo proyecto semanal, el que llamó “Sigue la noche”, los domingos por Color Visión. Una producción hecha a imagen y semejanza de la comunicadora, en donde ha podido desarrollar a plenitud su potencial, sin tener que seguir con patrones marcados en sus inicios.