Bad Bunny se enferma en Miami

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha alarmado a sus fans con unas fotografías publicadas en su Instagram en las que se le ve con un suero y con una toalla en la frente.

Los seguidores del cantante puertorriqueño Bad Bunny se mostraron preocupados al ver las imágenes.

El intérprete de “Callaíta” acompañó las dos fotos con el mensaje: “Miami siempre me gana”.

Desde ya la publicación cuenta con casi medio millón de me gusta y 11 mil comentarios de sus fans preocupados por la salud del artista.

Por el momento se desconoce que le ocurrió al “Conejo malo”

Aunque esta no es la primera vez que el cantante de trap comparte este tipo imágenes. En octubre de 2018 pasó algo parecido cuando el artista se enfermó y tuvo que cancelar varias presentaciones de su show.

"Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días", escribió en sus redes sociales en ese momento.