Gabriel Soto se va del programa 'El Gordo y la Flaca' porque Lili y Raúl se “burlan” de él

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El actor Gabriel Soto estaba como invitado ayer miércoles en el programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, pero antes de salir al plató, el galán de telenovelas escuchó la introducción que los conductores, Lili Estefan y Raúl de Molina hicieron, de él y decidió abandonar el espacio e irse con su novia, la actriz Irina Baeva.

El mexicano acudía al espacio televisivo a promocionar su obra de teatro “Cleopatra metió la pata”, ya estaba la listo para que le realizaran la entrevista cuando escuchó que Lili y Raúl se “burlaban” de él.

A través de una serie de videos en las historias de su Instagram el actor de 44 años explicó que no le gustaron los comentarios de los presentadores, ya que los percibió hostiles y fuera de lugar. "Dijeron que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí".

Soto dijo que es la primera vez que abandona un programa de televisión de esta manera. Por esa razón decidió contarlo a sus seguidores.

“No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada. Incluso El Gordo de Molina dijo “viene en camino”, como si no supiera que yo estaba escuchando. La verdad me pareció muy hostil”, dijo sobre la polémica presentación.

Agregó que “Lili Estefan dijo que había muchas cosas qué aclarar, (pero) creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada”.

Por otro lado los conductores del famoso show tienen otra versión de los hechos. Según Raúl de Molina, Gabriel llegó a las instalaciones con su novia Irina Baeva, y ella le pidió que se fueran.

“Gabriel, por lo que yo hablé con él aquí afuera y Lili también habló con él, quería quedarse, ella (Irina Baeva) estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fueran”, dijo Molina.

Detalló que a la actriz de origen ruso "no le gusta mucho cuando hemos hablado de la relación que tiene con Gabriel mientras estaba casado".

Igualmente la cubana Lili Estefan apoyó lo dicho por Raúl y dijo que también intentó convencerlo. “Yo también salí afuera Rauli a conversar con ambos y entiendo que, no sé, o ellos tienen que entender que muchas personas no estaban felices de la manera que se anunció esta relación, después de seis meses que se estaba diciendo que no, que no estaban juntos, pero de ahí a irse”.